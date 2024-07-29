奧運週末揭戰 劍后江旻憓勇奪香港第一金 市民外出觀戰 為港隊打氣

巴黎奧運周六(27日)開幕，港隊穩執35張比賽入場券，可謂氣勢如虹，港人亦引頸以待希望港健兒能夠再創佳績。開賽首日(27日)港隊劍擊代表江旻憓出戰女子重劍個人賽即為香港奪得今屆首面金牌，成為全城焦點，恒基地產旗下將軍澳MCP新都城中心日前就於商場直播港隊首日賽事，並舉行直播派對，成功吸引大批市民「逼爆」商場。

活動邀請到杭州亞運男子花劍團體銅牌得主崔浩然，以及三屆奧運港隊游泳代表蔡曉慧出席活動擔任嘉賓，與現場市民一同觀賽，並即時分析戰況，更與現場市民大玩互動遊戲。直播成功吸引大批市民於商場直擊賽事，中庭「逼爆」觀眾，市民駐足觀看。每當港隊出賽時刻，尤其「重劍一姐」江旻憓出場時，現場氣氛高漲。

崔浩然指初次以賽事直播活動嘉賓的身份與大家一同參與奧運，能夠感受到每位市民的熱情、對香港運動員的支持，無疑是運動員力爭佳績的原動力；而蔡曉慧也認為，港泳隊水平高，相信他們只要專注發揮，將訓練成果展現，一定會「集氣」成功，向頒獎台全力進發。

商場趁勢搶佔商機 料人流生意升15%

不少商場在奧運期間都會把握商機推出相關活動及優惠，恒地旗下兩大商場MCP新都城中心及MOSTown新港城中心亦推出多項以運動為主題的活動。恒基地產集團租務(二)部總經理江寶欣女士表示：「我們配合港隊焦點賽事時間表，於MCP新都城中心舉行直播派對，並與商戶合作，提供下午茶自助餐美食，以結合『美食、觀賞、打氣及玩樂』四大層面的體驗，成功營造盛事氛圍，預計今個暑假期間可帶動商場人流和生意較去年同期增長15%。」