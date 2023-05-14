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好去處
2023-05-14 17:37:22

好去處│新都會廣場X本地藝術家Ken Lo 裝置藝術展 「Nurture Love with Hugs」 融化社交距離 傳遞擁抱熱度

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全場最巨型的5米高點題吹氣大裝藝術裝置作品，以盆栽種出相擁心形植物！植物代表開心可以從大自然的懷抱中得到。盆栽代表心情可由自己栽種及決定，努力把握生活中的每分感動。

疫情將人與人之間的關係愈拉愈遠，以前被視為禮貌的社交接觸如握手、搭膊頭、擁抱，統統敬而遠之，要保持社交距離。榮獲設計界權威雜誌選為「亞洲四十驕子」的本地藝術家Ken Lo(羅曉騰)以「Nurture Love with Hugs」為主題，於香港舉行首個個人藝術裝置展覽，以充滿玩味感覺、色彩繽紛的藝術品，重新審視身體接觸的魅力與感動，讓市民在打卡拍照之餘，重新將擁抱帶入日常生活之中。

 

5米高愛心盆栽曯目登場

今次的大型裝置藝術展將於525日至72日在新都會廣場L3L4露天廣場展示七大裝置藝術，重啟最動人的擁抱力量，包括高5米的吹氣矚目點題之作《Nurture Love with Hugs》，將「More Hugs」理念透過藝術品向大家發放。

新都會廣場 X Ken Lo「Nurture Love with Hugs 」

日期：5月25日(星期四)至7月2日(星期日)
時間：10am-10pm
地點：新都會廣場L3及L4露天廣場
費用：免費
查詢：2429 6500

 

Hug Hug Challenge

展覽期間逢星期六、日及公眾假期，場內更會舉辦Hug Hug Challenge。相約摯愛家人或朋友，於「抱抱盒子」接受「最美一Hug」擁抱挑戰，即有機會贏得商場禮遇！

日期：5月25日至7月2日(逢周六、周日及公眾假期)
時間：2pm-8pm
地點：新都會廣場L3露天廣場
費用：免費
 

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