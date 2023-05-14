好去處│新都會廣場X本地藝術家Ken Lo 裝置藝術展 「Nurture Love with Hugs」 融化社交距離 傳遞擁抱熱度

疫情將人與人之間的關係愈拉愈遠，以前被視為禮貌的社交接觸如握手、搭膊頭、擁抱，統統敬而遠之，要保持社交距離。榮獲設計界權威雜誌選為「亞洲四十驕子」的本地藝術家Ken Lo(羅曉騰)以「Nurture Love with Hugs」為主題，於香港舉行首個個人藝術裝置展覽，以充滿玩味感覺、色彩繽紛的藝術品，重新審視身體接觸的魅力與感動，讓市民在打卡拍照之餘，重新將擁抱帶入日常生活之中。

5米高 愛心盆栽曯目登場 今次的大型裝置藝術展將於5月25日至7月2日在新都會廣場L3及L4露天廣場展示七大裝置藝術，重啟最動人的擁抱力量，包括高5米的吹氣矚目點題之作《Nurture Love with Hugs》，將「More Hugs」理念透過藝術品向大家發放。

新都會廣場 X Ken Lo「Nurture Love with Hugs 」 日期：5月25日(星期四)至7月2日(星期日)

時間：10am-10pm

地點：新都會廣場L3及L4露天廣場

費用：免費

查詢：2429 6500