寶可夢 朱/紫 驚喜現身屯門 刺激對戰搶購精品 齊做最強訓練員

無論大小朋友，都想成為最強寶可夢訓練員，與最佳拍檔一起爭取勝利。為迎接即將來臨的聖誕節，屯門市廣場現已變成Pokémon的訓練場，除了請來三隻最新初期Pokémon-新葉喵、呆火鱷及潤水鴨外，傳說級Pokémon「故勒頓」和「密勒頓」亦會驚喜現身，讓你有機會一睹牠們的風彩。



由即日起至2023年1月2日，屯門市廣場將舉辦「《寶可夢朱／紫》冬日冒險之旅START！」聖誕活動，讓大家一同化身訓練員，與可愛呆萌的Pokémon歡度開心聖誕。商場除設有全新《寶可夢 朱／紫》任天堂Switch遊戲，讓各訓練員一展身手外，各位亦可透過「寶可夢集換式卡牌遊戲」展開激烈對戰。走到商場中庭，第一眼會看見高7米的巨型皮卡丘在揮手迎接各位來臨，成為全場注目焦點，粉絲立即去合照打卡吧。