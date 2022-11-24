寶可夢 朱/紫 驚喜現身屯門 刺激對戰搶購精品 齊做最強訓練員

無論大小朋友，都想成為最強寶可夢訓練員，與最佳拍檔一起爭取勝利。為迎接即將來臨的聖誕節，屯門市廣場現已變成Pokémon的訓練場，除了請來三隻最新初期Pokémon-新葉喵、呆火鱷及潤水鴨外，傳說級Pokémon「故勒頓」和「密勒頓」亦會驚喜現身，讓你有機會一睹牠們的風彩。
由即日起至2023年1月2日，屯門市廣場將舉辦「《寶可夢朱／紫》冬日冒險之旅START！」聖誕活動，讓大家一同化身訓練員，與可愛呆萌的Pokémon歡度開心聖誕。商場除設有全新《寶可夢 朱／紫》任天堂Switch遊戲，讓各訓練員一展身手外，各位亦可透過「寶可夢集換式卡牌遊戲」展開激烈對戰。走到商場中庭，第一眼會看見高7米的巨型皮卡丘在揮手迎接各位來臨，成為全場注目焦點，粉絲立即去合照打卡吧。
傳說Pokémon現身 粉絲不容錯過
當走過《寶可夢 朱／紫》遊戲的入口，你可前往Pokémon庭園與新葉喵、呆火鱷及潤水鴨見面，亦可到Pokémon競技場與身披鎧甲的「紅蓮鎧騎」及「蒼炎刃鬼」一起，擺出最有氣勢的POSE合照；各位紛絲更可走過「Pokémon傳說大道」，去了解「故勒頓」和「密勒頓」的威力。商場亦會於指定日子舉辦《Pokémon見面會》，新葉喵、呆火鱷及潤水鴨將結伴登場與大家見面。
逾400款原創精品 等你帶回家
場內更設有「Pokémon冬日商品店」，有超過400款Pokémon Center原創精品，包括有《寶可夢 朱／紫》初期三隻Pokémon - 新葉喵、呆火鱷和潤水鴨的玩偶、文具和精品、任天堂 Switch《寶可夢 朱／紫》遊戲和其特別版主機、各款寶可夢集換式卡牌遊戲牌組及擴充包等，讓粉絲買回家。此外，S+ REWARDS會員更可憑指定點數參加「Pokémon聖誕卡工作坊」，親手製作窩心聖誕卡，為摯親好友送上節日驚喜。又或參加「Pokémon Bingo Rally」集章歷險旅程，完成任務可換領Pokémon原創禮品一份，將可愛Pokémon帶回家。