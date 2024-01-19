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好去處
2024-01-19 04:28:58
日報

尋找屬於內心的的喘息空間 人氣茶藝師：品茶有助舒緩疲倦！

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MCP_CENTRAL 新都城中心2期

「花舞春瀛御賞園」糅合日式庭園美學，打造３大粉系和風新春打卡場景，漫步逾500個祈願風鈴步道，與戀人牽手初詣祈願。

過年不一定要大紅大紫，還有桃花運的代表色「粉紅色」。為打造獨特的粉紅新年盛宴，將軍澳MCP CENTRAL(新都城中心2期)於即日起至2月25日，將會化身成粉系日式和風庭園，帶領大家走進「花舞春瀛御賞園」。感受「瀛春風鈴步道」帶來的祝福，以及「御花開運茶舍」、「京友禪光林」的日系絕美打卡景。現場更會有「春日茗茶工作坊」，由本地人氣茶室瑜茶舍創辦人親授品茗禮儀、茶品知識及泡茶技巧，並即席示範沏茶，帶領大家運用五感品茗。

MCP_CENTRAL 新都城中心2期 瑜茶舍 容德如

由本地人氣茶室瑜茶舍創辦人–高級茶藝師容德如Catherine親授「春日茗茶工作坊」。

90後瑜茶舍創辦人親自教沏茶技巧

新年除了購物和賞花外，不少人會到茶樓「飲茶」，但有時候喝茶感覺到苦澀。「瑜茶舍」創辦人容德如Catherine表示，苦澀是由於溫度過高、浸泡時間過長和沒有「醒茶」，而每款茶均有指定的水溫、茶具來沏茶，例如龍井適合以80度到85度之間的水溫，普洱則用90度或以上的水溫來沖泡。除了水溫外，部份的茶葉需要透過第一泡茶(或稱「醒茶」)，才能喚醒茶葉獨有的茶性，把茶葉的味道完全地散發出來，例如紅茶類、烏龍類及普洱類。而過年比較容易食滯，引致消化不良，新年最合適飲普洱茶，有解膩、去油、幫助消化的功效。

藉「春日茗茶工作坊」 將傳統茶藝薪火相傳

香港有很多喜歡飲茶的人，但能接觸茶文化的機會卻不多。茶藝不僅是沏茶有講究，斟茶和喝茶也有規矩。例如茶斟七分滿有「酒滿敬人，茶滿欺客」之意；「三龍護鼎」手指公和食指端著茶杯的兩邊，中指托著茶杯底等。Catherine指開辦「瑜茶舍」是希望讓大家學習傳統茶藝，從而學習放空身心靈。沏茶及喝茶都是屬於一種心靈的休息；「瑜茶舍」則是一個適合避世的好地方，透過參與藝術性茶會，將品茶變成一個「琴棋書畫詩酒花茶」的活動。更希望藉著「春日茗茶工作坊」，將傳統茶藝文化繼續傳承至下代。

MCP_CENTRAL 新都城中心2期 茶藝

切記「酒滿敬人，茶滿欺客」，茶斟只能七分滿，若茶斟太滿，則有趕客之意。

會員獨家消費賞禮遇 換領新春特色禮品

想要參加「春日茗茶工作坊」，只要成為H．COINS會員並於H．COINS手機應用程式以3,000Coins，即可換領工作坊的電子入場證乙張，來一場茶品鑑賞之旅！除此之外，農曆新年當然必備寓意吉祥的利是封！H．COINS會員只要於場內以電子貨幣即日消費滿港幣$600元，即可換領「花舞龍騰利是封」一套。而凡消費滿指定金額，並親臨會員專區成功登記消費單據以賺取COINS，即可換領指定賀年糕點禮券。與此同時，凡以電子貨幣即日單一消費滿港幣$300元，即可換領「瀛春開運茶卦」互動遊戲券乙張，完成遊戲後更可獲得「瀛春祈福繪馬」乙個。

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