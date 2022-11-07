屁屁偵探登陸荷里活廣場 設3大繪本打卡位+4大互動遊戲歡度冬日

各位屁屁偵探迷請注意！荷里活廣場將由即日起至2023年1月2日期間，呈獻全港首個以屁屁偵探為主題的大型聖誕裝飾「屁屁偵探．噗噗！聖誕大冒險！！」，首設3大打卡位及4大互動遊戲陪市民歡度佳節，更設有「屁屁偵探繪本限定店」和獨家限定精品，讓大人小朋友一同感受濃厚歡樂的聖誕氣氛！



3大屁屁偵探打卡位 窺探《屁屁偵探》背後製作 聖誕佳節點少得去商場佈置打卡！「屁屁偵探．噗噗！聖誕大冒險！！」設3大打卡位：於「聖誕小鎮」入口可以看到首次以聖誕老人造型現身的屁屁偵探，還有助手布朗歡迎大家進入聖誕小鎮；來到「幸運貓咖啡店」，4米高的聖誕樹非常吸睛，無論樹上還是咖啡室都掛滿閃亮的燈飾，讓整個小鎮洋溢濃厚的聖誕氣氛；「屁屁偵探原稿展」內收藏了9幅《屁屁偵探》動畫角色的設定原稿，一睹《屁屁偵探》的創作過程。

4大互動遊戲與市民互動 場內消費嬴獎品 除了可以打卡留念，商場更設有4大互動遊戲，分別有考驗參加者腦筋和身手的「屁屁偵探冰壺大挑戰」，即日於場內以電子貨幣消費滿$200或VIC會員憑5積分即可換領入場券1張，遊戲勝出者有機會獲得精美限定禮品1份；另外，憑消費或VIC會員積分即可參加「尋找聖誕禮物」電子遊戲，於限時內找到指定數量的禮物，即有機會贏取小禮品；還可以暢玩最新推出的《屁屁偵探 噗噗！未來名偵探登場！》Nintendo Switch遊戲，與心愛角色一同組成破案小隊；更可以參加「小偵探解謎大挑戰」，只要即日於場內以電子貨幣消費滿$100，破解5個隱藏密碼，就有機會贏取獨家屁屁偵探禮品！