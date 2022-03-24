擅長油畫的香港當代藝術家何淑美，最新創作《夜游》系列，嘗試運用一種嶄新油畫材料「蜂蠟」為主要創作媒介。展覽還首度公開此系列的素描作品，以及首度於香港展出整個《植物庭院》系列，讓觀者透過作品感受大自然自處的樂趣。此外，何淑美的天然香氣品牌「 聞香記」，亦會推出兩款以《植物庭院》作品為靈感的香氣噴霧，讓大家透過香氣，把家居化身成花園叢林。市民亦可選購其他限定精品，包括明信片、文件夾、杯墊及鏡子，享受大自然之自處樂趣。
日期/地址：即日起至5月2日、海港城美術館
票價：免費入場(嚴守場內防疫守則)
查詢：www.harbourcity.com.hk/tc/genre/art-culture/
日報
展覽｜何淑美個人作品展《游．遊》
擅長油畫的香港當代藝術家何淑美，最新創作《夜游》系列，嘗試運用一種嶄新油畫材料「蜂蠟」為主要創作媒介。展覽還首度公開此系列的素描作品，以及首度於香港展出整個《植物庭院》系列，讓觀者透過作品感受大自然自處的樂趣。此外，何淑美的天然香氣品牌「 聞香記」，亦會推出兩款以《植物庭院》作品為靈感的香氣噴霧，讓大家透過香氣，把家居化身成花園叢林。市民亦可選購其他限定精品，包括明信片、文件夾、杯墊及鏡子，享受大自然之自處樂趣。