展覽｜《Basquiat, Haring, Scharf》群展

3位發跡自八十年代紐約街頭graffiti文化圈的藝術家Jean-Michel Basquiat、 Keith Haring和Kenny Scharf，彼此相識又存在友好競爭關係，這種關係激發他們自身的創作。奧佩拉畫廊舉辦的《Basquiat, Haring, Scharf》展覽，將展出3位藝術家超過30件藝術品，讓觀眾在橫跨三層樓的空間裡沉浸式欣賞到3位當代最重要畫家的作品，了解三者之間的藝術對話。

日期/地點：即日起至4月30日、中環皇后大道中9號嘉軒廣場G08-09舖

票價：免費入場(入場人士必須遵守場館內防疫指示)

查詢：www.operagallery.com