恒隆商場新春禮遇 辦年貨享折扣 消費滿額即賞$200電子禮券 賺高達60倍積分

每逢農曆新年前夕，大家都會忙著辦年貨、添新裝、置家電，送舊迎新。今個新年，恒隆地產旗下商場Fashion Walk、山頂廣場、康怡廣場、雅蘭中心、家樂坊、荷李活商業中心、淘大商場及中環物業(包括印刷行、樂成行、都爹利街1號以及渣打銀行大廈)，攜手推出「hello新春有禮」活動，由即日起，hello會員於恒隆商場以電子貨幣累積消費滿港幣$3,800或以上，即可獲得港幣$200恒隆電子購物禮券；如hello會員分別於3個恒隆商場各以電子貨幣單一消費滿港幣$100或以上，更可額外獲得18,000 hello積分，盡享高達60倍的額外積分獎賞！

山頂廣場「行大運」 尋桃花樹領錦囊贏獎賞

想來年運氣「步步高升」？來一趟山頂廣場行運之旅！除了可以俯瞰維港美景外，由1月14日起，山頂廣場中庭位置將會擺放一棵茂盛美麗的桃花樹，讓大家新年行個「桃花運」。桃花樹上掛滿開運錦囊，hello會員只要開啟恒隆商場手機應用程式掃描開運錦囊上的二維碼，即可獲得一連串豐富購物禮遇，包括於山頂廣場DOMA Lifestyle、美珍香及皇玥購物滿指定金額享折扣優惠；於Team Green購物可獲免費指定立體紙拼圖一份；於Fashion Walk 美妝商戶CANVAS、FANCL、Menard及MI MING MART購物享限定購物禮遇，實行人人有賞，盆滿缽滿過兔年。

