扭轉大眾觀念 構建色彩共融 讓視障人士用觸感看世界

視力正常的我們，可隨意欣賞身邊的事物和色彩，然而對視障或失明人士而言，可能很艱難才能看到朦朧的影像，甚至世界只有一片黑暗。其實只要通過訓練，視障人士一樣可以「看到」繽紛的色彩和欣賞不同畫作。現正於將軍澳MCP舉行的「LINE FRIENDS MEETS TENNESSEE LOVELESS: minini夢幻色彩世界互動觸感畫展–香港站」，展出全港首次亮相，由美國普普色盲藝術家TENNESSEE LOVELESS創作，以Line Friends minini角色為主角的藝術品，便加入了非牟利機構Beyond Vision International (BVI)為視障人士而創的「觸感色彩共融系統」，讓大家可以透過不同紋理觸感分辨不同顏色，用指尖「看」藝術品。 展覽由即日至10月2日期間於MCP新都城中心2及3期舉行，BVI創辦人及行政總裁Dr. Rico Chan指出，繼一個月前於東京舉行的第一站展出後，香港是展覽的第二站，他期望透過是次展覽讓更多人了解BVI的工作，亦讓公眾可反思藝術其實屬於所有人，視障人士亦有權利並可以體驗不同色彩。

Dr. Rico Chan指透過「觸感色彩共融系統」，視障人士一樣可欣賞色彩繽紛的藝術品。

視障人士用觸感看色彩 欣賞藝術 透過BVI開發的「觸感色彩共融系統」，將藝術作品轉化為互動觸感圖，不單讓視障人士可以觸摸畫作的形狀，並可透過8種不同紋理得知所代表的8種色彩和所表達的情緒。如冷色和暖色會予人不同感覺，冷色讓人感覺較平靜，故會以延續的線條表達，如以橫線代表綠色、波浪線條代表藍色。而暖色讓人感覺較活躍，則會以重覆的圖案，如三角形代表黃色、圓點代表紅色、菱形代表啡色等，透過觸感讓視障人士理解不同顏色的轉變。 為讓更多視障人士可欣賞藝術品，BVI會通知有合作的視障人士機構及非牟利機構，由機構組織視障人士前往「參觀」。雖然視障人士亦知自己生活在色彩豐富的世界，但他們卻看不到任何色彩，這促使BVI開發「觸感色彩共融系統」。此外，早於15年前Dr. Rico於香港參觀一位日籍失明攝影師的攝影展，讓他深受觸動，了解到視障人士亦「看」得見，自此他已想幫助視障人士去「看」清這世界。而喜愛參觀博物館的他，則於8年前的博士論文，以如何提升視障人士的博物館體驗為研究主題。