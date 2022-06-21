故宮文化博物館7.2正式開放 3個常設展覽+珍藏國寶級陶瓷搶先看

故宮文化博物館將於7月2日正式向公眾開放，首四周的門票早於6月14日早上10時起公開發售。場館一共有9個不同展覽，其中展廳1至7為常設專題，而8至9就是特別展覽，率先帶大家參觀其中3個展館！

展廳3：凝土為器—故宮博物院珍藏陶瓷

展廳以陶瓷為主題，一共展示169件中國歷代陶瓷，其中有66件更是國家一級文物，是國寶級文物比例最多的展覽廳。分為故宮藏品中的名品、新石器時代至元代陶瓷精品及明清御窯瓷器3個部分。

一進廳就可以看到「各色釉菊花式盤」，共有12個不同顏色，由江西景德鎮御窯於清雍正(1723-1735年)製成。質純度極高，集合多種傳統和新創釉色。據清宮檔案記載，雍正十一年(1733年)皇帝曾命江西景德鎮御窯依樣製作40套，目前大部分已散失，令這組瓷盤愈加顯得珍貴。

另外亦有「白釉孩兒枕」，於北宋(960-1127年)製成。此枕乃由宋代「五大名窯」之──河北定窯所燒造，同類例子傳世品極為罕見。「白釉孩兒枕」深得清代乾隆喜愛，並曾為其賦詩多首。

展廳6：同賞共樂—穿越香港收藏史

這個展廳是香港首個回顧本地收藏史的展覽，展示約100件展品。展覽分為4個部分，以香港為主，展示由十九世紀和二十世紀初的中國藝術收藏活動，回顧香港本地收藏史。當中展出的藏品大部分都是由不同大學、收藏家、學者、博物館工作者捐贈。例如有夢蝶軒主人盧茵茵與朱偉基捐贈946件中國古代金銀器珍藏等。