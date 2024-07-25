新地六大商場直播巴黎奧運 主題活動吸引市民到場打氣 預期人流生意升15%

巴黎奧運開幕在即！為了迎接這四年一度的國際體壇盛事，新鴻基地產代理有限公司租務部總經理周淑雯表示，新地旗下六大商場由本週六起(27日)全程直播焦點賽事，包括新城市廣場、YOHO MALL形點、MOKO新世紀廣場、新都會廣場、荃灣廣場及西沙GO PARK，讓市民在商場內直擊每個熱戰時刻，共同體驗「現場」熱鬧氣氛！周淑雯表示：「新地旗下六大商場會舉辦以運動主題的互動佈置及精彩活動，讓顧客一同參與。預料在連串推廣體驗的帶動下，能進一步刺激顧客前來消費，期望帶動商場的整體人流及生意額約15%增幅。」

MOKO新世紀廣場聯同本地插畫家Cuson策劃將運動融合本土藝術的大型裝置，設有互動遊戲及11位運動員打卡位，讓全民多角度投身體育競賽的熱血和拼搏。

MOKO新世紀廣場將於港隊登場首日(27日)舉辦「全城集氣直播盛典」，包括競技啦啦隊表演、有獎互動遊戲及預計直播女子個人重劍個人賽、女子400米自由泳分組預賽賽事，亦舉行「獎牌激戰直播夜」活動。The Point會員可憑1,000分換領「獎牌激戰直播夜」入場證乙張，以及獲贈限定禮品包乙份。

設置運動主題打卡位 感受熾熱奧運氣氛

新地旗下六大商場除了會全程直播焦點賽事，亦會舉辦以運動主題的互動佈置及精彩活動。新城市廣場於即日起至8月11日，舉辦FILA 「巴黎2024奧運會中國香港代表團團服展覽」，糅合巴黎地標艾菲爾鐵塔和不同運動項目等元素，展示出多套今屆國際體壇盛事開發的出征團服、中國香港乒乓總會比賽服、本港地區獨家的Road To Paris系列，以及「運動對對碰」互動遊戲。

荃灣廣場的「SPORTS FIESTA」則設有「輕功水上飄競技樂園」繽紛充氣裝置，以及與KIDS FIT聯辦的「全港兒童追逐運動會」。至於西沙新商場「西沙GO PARK」將於8月陸續投入試運，讓大眾到場參加由「香港劍擊學校」主理的劍擊班及「Just Climb」首次開設的戶外7米高攀石場。

五大商場推運動相關限定消費優惠

新地多個商場亦同步推出限定消費優惠！MOKO新世紀廣場推出三大「運動應援禮遇」，包括「本地運動員應援賞」、指定運動精選商品低至25折、「Summer Highlight消費賞」；新城市廣場推出「盛夏消費賞」派發總值港幣2,000萬元的電子禮券；YOHO MALL形點推出「YOHO Planet 消費賞」及優惠換領運動商戶優惠券。而新都會廣場及荃灣廣場則聯辦「荃葵青運動熱」，集結共18個人氣運動品牌推出「豪派運動福利」及「運動熱賞」，凡消費滿指定金額即賞高達港幣400元贈券。