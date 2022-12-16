新地12大商場二千萬聖誕推廣 防疫措施放寬 聖誕檔期丁財兩旺

隨著特區政府宣佈取消黃藍碼及安心出行，進一步放寬社交距離措施，加上聖誕臨近，有助提升本地消費氣氛。新地12大商場今年斥資逾二千萬作聖誕推廣，推出不同節日主題裝飾，並加推消費獎賞及主題換領等多重優惠，配合不同商戶的促銷活動，都有助提高冬至及聖誕黃金檔期商場的人流及營業額。



新地12大商場今年投入逾二千萬港元作聖誕推廣，其中將軍澳中心舉辦「A FairyTAIL Christmas」。

新地12大商場今年投入逾二千萬港元作聖誕推廣，其中將軍澳中心以爬蟲類動物為主題，舉辦「A FairyTAIL Christmas」展示8款搜羅來自世界各地的爬蟲類動物，包括蜥蜴、變色龍及守宮，當中更有二級保護動物。The Point會員可憑積分及指定消費，換領爬爬毛公仔、高達$2000將軍澳中心電子贈券組合等。為慶祝將藍隧道及跨灣連接路開通，商場更送高達HK$1,630商場電子贈券及8小時免費泊車券。