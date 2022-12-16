新地12大商場二千萬聖誕推廣 防疫措施放寬 聖誕檔期丁財兩旺

隨著特區政府宣佈取消黃藍碼及安心出行，進一步放寬社交距離措施，加上聖誕臨近，有助提升本地消費氣氛。新地12大商場今年斥資逾二千萬作聖誕推廣，推出不同節日主題裝飾，並加推消費獎賞及主題換領等多重優惠，配合不同商戶的促銷活動，都有助提高冬至及聖誕黃金檔期商場的人流及營業額。
新地12大商場今年投入逾二千萬港元作聖誕推廣，其中將軍澳中心以爬蟲類動物為主題，舉辦「A FairyTAIL Christmas」展示8款搜羅來自世界各地的爬蟲類動物，包括蜥蜴、變色龍及守宮，當中更有二級保護動物。The Point會員可憑積分及指定消費，換領爬爬毛公仔、高達$2000將軍澳中心電子贈券組合等。為慶祝將藍隧道及跨灣連接路開通，商場更送高達HK$1,630商場電子贈券及8小時免費泊車券。
新蒲崗Mikiki與屯門卓爾廣場則推出「KAKAO FRIENDS韓遊假期」主題裝置。The Point會員憑指定積分及即日電子貨幣消費滿指定金額，即可免費換領旅行必備精品，參加於指定週末開放的韓式D.I.Y工作坊；憑指定消費可獲5倍積分，或獲贈高達HK$3,500 Mikiki零售電子贈券，兼同時賺取積分。
料商場銷情可重拾疫前水平
其他商場如東港城、上水廣場、北角匯、PopWalk天晉滙、屯門錦薈坊、荃錦中心、新領域廣場、[email protected]及[email protected]亦各有不同推廣活動和優惠。新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮小姐指出，新地12商場多間餐廳於冬至早已錄得八至九成訂座率，中式酒樓更迎來久違了的大檯訂單。她並預期在聖誕黃金檔期，整體營業額及人流將分別按年升20%及15%，整體銷情逐漸重拾疫前水平。