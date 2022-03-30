新地12大商場「消費券賞上賞」回贈達100%料營業額雙位數升幅

新一輪消費券計劃下，市民有機會最快於4月上旬獲發最多港幣$5,000消費券首期，惟社交距離措施將於4月21日起才逐步放寬，市民或未有太大外出消費的意欲。有見及此，各大商場相繼推出優惠刺激消費，當中新地12大商場聯手加碼推出「消費券賞上賞」，鼓勵市民最大化善用電子消費券。

新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮表示此次跨商場、跨消費平台通用的「消費券賞上賞」優惠，能達至市民、商戶及商場受惠的三贏局面，預計帶動第二季人流及營業額百份比將按季達雙位數升幅。

由明日（31日）至4月30日，The Point會員可憑500積分於The Point平台率先預留換領證；再於4月7日至4月30日推廣期間，以4大指定電子消費券支付工具於新地12大商場，如東港城、北角匯、上水廣場和將軍澳中心，消費滿指定金額，最高可獲贈港幣$12,000禮券及禮品 。多買多賞，回贈率更高達100%，消費儲下的積分亦可以當作現金使用，同時額外免費送泊車券，可以省下多一筆。

限時星級特賞

消費港幣$10,000即送港幣$10,000獎賞

市民在推廣期內於東港城、上水廣場等指定商場，以即日電子消費滿港幣$10,000，即可換領價值港幣$10,000的星級禮品及指定商場的精選優惠券組合，禮品內容須視乎個別商場，包括鑽石首飾、商戶或商場現金優惠券、小家電等豐富禮遇。成功換領後更額外送4小時免費泊車券。