新城市廣場中秋斥資600萬推熊貓經濟 2萬呎全新戶外空間Chill Park開幕迎國寶

新地沙田新城市廣場早前斥資3億推動的「全方位空間活化計劃」，當中1期3樓的戶外平台設施優化工程已正式竣工，全新面貌的常設休憩空間Chill Park現已開放，並特意推出「Panda Me聯『萌』企劃」5大打卡位及於場內展出80隻可愛熊貓慶祝開幕，大推熊貓經濟。另外，中秋假期更設有美食攤位及音樂表演，與大家一同度過中秋節。
逾2萬呎專為年輕一族而設的多元化空間Chill Park，設有休憩設施、園林步道及隨著季節而轉換新形象的花圃，定期會舉辦不同主題的期間限定打卡裝置，假日亦會成為音樂及文化企劃場地，吸引年輕人聚集、交流和互動。新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理許嘉雯小姐指，商場緊貼市場話題及需求推出主題活動，望吸引更多年輕人及家庭客聚集。適逢港產龍鳳胎熊貓誕生及兩隻中央送贈的國寶抵港在即，熊貓關注度增加成港人熱話，加上中秋節及十一黃金檔期臨近，商場斥資600萬元宣傳推廣費推出熊貓主題打卡裝置，更與商戶推出熊貓主題餐飲及憑消費換領熊貓燈籠等聯乘活動，積極與商戶攜手合作推動「熊貓經濟」，吸引區內及區外市民客到訪。
連串活動帶動人流及生意額 中秋及十一料錄雙位數升幅
除優化設施外，新城市廣場亦不斷強化商戶組合，近日引入Zen by Tera(禪)及KOKA小野人年輕人追捧的餐廳外，未來將引入更多備受年輕及家庭客群熱愛的生活及餐飲環球品牌，相信不但能夠為年輕客群提供更舒適的消費體驗，亦會帶來更多美食驚喜。她相信在連串推廣活動預料能夠刺激商場在中秋及十一黃金周假期的人流及生意額分別按年升10%及12%。