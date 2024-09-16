新城市廣場中秋斥資600萬推熊貓經濟 2萬呎全新戶外空間Chill Park開幕迎國寶

許嘉雯小姐指Chill Park開幕額外斥資600萬元宣傳費推熊貓主題活動，刺激中秋及十一黃金周人流。

新地沙田新城市廣場早前斥資3億推動的「全方位空間活化計劃」，當中1期3樓的戶外平台設施優化工程已正式竣工，全新面貌的常設休憩空間Chill Park現已開放，並特意推出「Panda Me聯『萌』企劃」5大打卡位及於場內展出80隻可愛熊貓慶祝開幕，大推熊貓經濟。另外，中秋假期更設有美食攤位及音樂表演，與大家一同度過中秋節。

新城市廣場逾2萬呎常設戶外空間Chill Park現已開幕。

逾2萬呎專為年輕一族而設的多元化空間Chill Park，設有休憩設施、園林步道及隨著季節而轉換新形象的花圃，定期會舉辦不同主題的期間限定打卡裝置，假日亦會成為音樂及文化企劃場地，吸引年輕人聚集、交流和互動。新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理許嘉雯小姐指，商場緊貼市場話題及需求推出主題活動，望吸引更多年輕人及家庭客聚集。適逢港產龍鳳胎熊貓誕生及兩隻中央送贈的國寶抵港在即，熊貓關注度增加成港人熱話，加上中秋節及十一黃金檔期臨近，商場斥資600萬元宣傳推廣費推出熊貓主題打卡裝置，更與商戶推出熊貓主題餐飲及憑消費換領熊貓燈籠等聯乘活動，積極與商戶攜手合作推動「熊貓經濟」，吸引區內及區外市民客到訪。