新城市廣場投資1.5億打造全年齡娛樂體驗 Play Park即日試業把握消費商機

新地旗下沙田新城市廣場斥資達1.5億元全新打造的「Play Park」於今日(9月30日)正式試業，為不同年齡層的客戶提供沉浸式娛樂體驗，以及家庭客的親子娛樂好去處。

全新「Play Park」分佈於商場UB及LB兩大樓層，佔地60,000平方呎，所有舖位已悉數獲多家主打娛樂體驗的商戶承租，匯聚了海外及本地頂尖親子文青休閒體驗式品牌，如新加坡最大型親子遊樂中心「Kiztopia」首間海外旗艦店、兒童全面體驗平台「Yum Me Play」、陶泥創藝工作坊「Artco Sumo」、首個於香港推動流行簇絨手工織品藝術的「0.9144M」等。商場表示正為5樓的室外空間進行翻新及改造工程，將打造成吸引一家大小的互動樂園，預計於2023年暑假開幕，連同早前開幕的Pets Park、Fun Park及於今日試業的Play Park，將新城市廣場打造成親子活動新熱點。

推多項推廣優惠迎開幕及把握消費券商機

新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理許嘉雯小姐指，Play Park是新城市廣場首個主打「全年齡」娛樂體驗式消費概念的先導項目，早前已策動一系列預熱推廣活動，更將斥資300萬元策動連串推廣優惠，顧客在推廣期內可累積電子印章賺獎賞，累積消費最高者可獲2,000元商場購物禮券。The Point會員更可憑積分換優惠券及指定商戶入場券。為配合即於10月1日派發的第二期消費券，商場更送總值逾4,000萬元商場電子禮券及有大抽獎送豐富禮品。新城市廣場更將夥拍新地旗下7大商場舉辦「好賞同遊」推廣，除可憑指定消費金額獲Play Park及指定商戶電子禮券外，於10月1至16日在場內使用消費券可獲額外回贈逾12,000元。許小姐並預期新城市廣場10月份的人流及營業額將按年上升12%及15%。