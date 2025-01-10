新年好去處 兩大LEGO®迷必去潮聖之地 玩轉馬鞍山最大LEGO®花海 + 將軍澳4米高LEGO®幸運彈珠台

為迎接農曆新年，恒基地產旗下兩大商場由今、明兩天起至2月16日，將與LEGO®攜手呈獻「MCP新都城中心–新春開運遊樂園」及「MOSTown新港城中心–春日開運花園」蛇年新春活動。讓大小朋友們盡情探索砌LEGO®樂趣，歡度一個好玩又快樂的蛇年！

MCP新都城中心×LEGO®

新春開運遊樂園 「MCP新都城中心–新春開運遊樂園」由1月11日起至2月16日，將設有5大打卡、必玩遊戲區、LEGO®開運風車工作坊，讓大家免費拼砌LEGO®的同時，與親朋摯愛打卡留念，享受LEGO®遊樂園內的歡樂賀年氣氛！ 5大LEGO® 打卡位及遊戲體驗區 商場內設有多個打卡位，包括巨型「MCP開運彈珠台」、「貓肥屋潤主子殿」、「大吉大利許願池」、「LEGO® DUPLO® 行運花車」及「步步『GO』昇極速挑戰」。H．COINS會員於商場內以電子貨幣即日單一消費滿港幣$500，即有機會換領「優先體驗遊戲證」乙張，並有機會於指定遊戲贏取LEGO®限定貼紙或福蛇擺設乙份。

H．COINS會員專享新春消費禮遇 商場亦推出「LEGO®福星開運利是封套裝」，H．COINS會員以電子貨幣即日消費滿港幣$688或以上，即可換領乙套(一套四款，共八個)。以電子貨幣單一消費滿港幣$600，即可獲電子印花1枚，集齊3枚電子印花，即可換領LEGO® City系列盒組乙份。另外， H．COINS會員可憑指定即日消費，更可換領人氣賀年糕點食品。

MOSTown新港城中心×

LEGO®春日開運花園 「MOSTown新港城中心–春日開運花園」由樂高®專業認證大師Andy Hung洪子健打造全港最大型「樂高®Botanical系列花海」，合共6,888支LEGO® Botanical系列花朵拼湊而成，寓意著新年「發發發」的好運！ 4大新春最旺打卡位及必玩遊樂區 除了LEGO®花海，商場更設置「樂高®開運小屋」、2米高「樂高®招財貓裝置」及首次登場「樂高®蝴蝶裝置」打卡位。另外，參與「尋找LEGO®角色行大運之旅」，集齊隱藏的財神或指定LEGO人仔，並完成指定動作即有機會贏得豐富獎品。遊樂區則有「招運轉轉鯉魚池」、「家肥屋潤團圓桌」、「開運許願亭」及「招運鯉魚拼砌區」。H．COINS會員於場內以電子貨幣即日單一消費滿港幣$300，即有機會換領「招運轉轉鯉魚池」遊戲體驗券乙張；另外3個互動遊樂區均是免費暢玩，各位LEGO®迷別錯過！

H‧COINS會員消費限定 由即日起至2月16日，憑電子貨幣即日消費滿港幣$688或以上，即可換領「LEGO®福星開運利是封套裝」乙套(一套四款，共八個)。此外，以電子貨幣即日單一消費滿港幣$388或以上，即可獲得春日開運大抽獎機會乙次，有機會贏取豐富LEGO®禮品。