新界大型冬日主題城堡 港版《胡桃夾子》進駐圍方 全港首個商場盛大童話舞會 再現芭蕾經典劇 舞動聖誕

身穿盛裝的嘉麗，在平安夜派對上，收到聖誕舞會邀請函，與胡桃夾子變身而成的王子，從童話王國向城堡出發，因為他們要趕在聖誕節前到達圍方。即日起至12月下旬，胡桃夾子與士兵們會在圍方The Wai舉行「胡桃夾子聖誕盛會」，城堡均融合了香港特色元素及打卡位，讓顧客探索城堡奧秘的同時，圍方更推出「圍系生活」體驗，包括周末泊車優惠及購物賞，最高可換領高達港幣$600電子優惠券。

芭蕾經典《胡桃夾子》盛會

8米經典童話城堡×復古霓虹燈 圍方The Wai「胡桃夾子聖誕盛會」於上周五（16日）邀請了香港芭蕾舞團演出，帶有本地香港特色的《胡桃夾子》芭蕾舞精選劇目。讓觀眾即使不用到大劇院，只要到圍方感受聖誕氣氛的同時，近距離觀賞舞者的專業又優雅的演出及合照。 現場還有8米高用「胡桃夾子」主題的華麗城堡，以霓虹燈飾及本地特色建築、歷史人物、長洲傳統搶包山等佈置，打造獨一無二又充滿港版《胡桃夾子》元素的聖誕城堡。

11月冬日限定賞上加賞 購物獎賞高達港幣$600 除了沉浸式童話體驗，圍方The Wai額外推出「圍系生活」購物體驗，由即日起至11月30日期間，只要成為MTR Mobile用戶，到圍方或指定港鐵商場#參與商戶，以電子貨幣單一消費滿港幣$400或以上，即可獲得印花一枚。成功累積三枚印花，即可換領港幣$100港鐵商場#指定類別電子優惠券*。推廣期內最多可換領5次。 另外，MTR Mobile登記用戶於圍方The Wai及指定港鐵商場#內消費時裝、童裝、皮鞋及手袋、運動用品、視光用品、美容，單一消費滿港幣$400，即可獲得額外印花一枚。儲滿兩枚印花，即可換領一張港幣$100港鐵商場#指定類別電子優惠券*。推廣日期內最多只可換取一次。