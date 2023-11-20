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2023-11-20 04:30:31
日報

新界大型冬日主題城堡 港版《胡桃夾子》進駐圍方 全港首個商場盛大童話舞會 再現芭蕾經典劇 舞動聖誕

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圍方 香港芭蕾舞團 胡桃夾子

圍方聯乘香港芭蕾舞團，以聖誕經典芭蕾舞表演劇目、20世紀初香港為背景改編的《胡桃夾子》作為主題，由2023年11月15日至12月下旬，於圍方呈獻新界最大型聖誕裝置「胡桃夾子聖誕盛會」。

身穿盛裝的嘉麗，在平安夜派對上，收到聖誕舞會邀請函，與胡桃夾子變身而成的王子，從童話王國向城堡出發，因為他們要趕在聖誕節前到達圍方。即日起至12月下旬，胡桃夾子與士兵們會在圍方The Wai舉行「胡桃夾子聖誕盛會」，城堡均融合了香港特色元素及打卡位，讓顧客探索城堡奧秘的同時，圍方更推出「圍系生活」體驗，包括周末泊車優惠及購物賞，最高可換領高達港幣$600電子優惠券。

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芭蕾經典《胡桃夾子》盛會
8米經典童話城堡×復古霓虹燈

圍方The Wai「胡桃夾子聖誕盛會」於上周五（16日）邀請了香港芭蕾舞團演出，帶有本地香港特色的《胡桃夾子》芭蕾舞精選劇目。讓觀眾即使不用到大劇院，只要到圍方感受聖誕氣氛的同時，近距離觀賞舞者的專業又優雅的演出及合照。

現場還有8米高用「胡桃夾子」主題的華麗城堡，以霓虹燈飾及本地特色建築、歷史人物、長洲傳統搶包山等佈置，打造獨一無二又充滿港版《胡桃夾子》元素的聖誕城堡。

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11月冬日限定賞上加賞 購物獎賞高達港幣$600

除了沉浸式童話體驗，圍方The Wai額外推出「圍系生活」購物體驗，由即日起至11月30日期間，只要成為MTR Mobile用戶，到圍方或指定港鐵商場#參與商戶，以電子貨幣單一消費滿港幣$400或以上，即可獲得印花一枚。成功累積三枚印花，即可換領港幣$100港鐵商場#指定類別電子優惠券*。推廣期內最多可換領5次。

另外，MTR Mobile登記用戶於圍方The Wai及指定港鐵商場#內消費時裝、童裝、皮鞋及手袋、運動用品、視光用品、美容，單一消費滿港幣$400，即可獲得額外印花一枚。儲滿兩枚印花，即可換領一張港幣$100港鐵商場#指定類別電子優惠券*。推廣日期內最多只可換取一次。

圍方

更「周末泊車優惠加倍賞」圍方全新智能泊車體驗，加碼推出泊車禮遇。

「圍系生活」周末購物泊車加倍賞

在「胡桃夾子聖誕盛會」開幕期間，MTR Mobile app體驗智能泊車，圍方The Wai推出泊車優惠加倍賞，即日至12月15日期間的周末，顧客憑即日電子消費港幣$300或港幣$600，透過MTR Mobile app，或到商場L4及L5的自助泊車優惠服務站，登記及換領泊車優惠，即可享分別2小時或4小時的免費泊車。而平日及周末晚上6時後泊車，只要消費滿港幣$200，可享最多6小時泊車優惠。

#港鐵商場指定類別電子優惠券只適用於指定港鐵商場內之時裝、童裝、皮鞋及手袋、運動用品、視光用品、美容、鐘錶及首飾、電器及電訊類別及LOUDER參與接受港鐵商場電子優惠券之商戶使用。須於指定港鐵商場*之參與商戶消費滿HK$300才能使用。

*指定港鐵商場包括：德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、圍方The Wai及連理街。

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