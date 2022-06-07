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2022-06-07 04:29:01
日報

新貨到｜MARNI MARKET登陸希慎廣場

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MARNI

概念店以玫粉色和綠松色的棋盤格紋設計為主題，配以夢幻奪目的霓虹燈，綠松色金屬鐵架及亮銀色地板構成強烈對比，盡顯品牌的獨特風格與美學。

意大利時裝品牌MARNI的MARNI MARKET再度回歸，登陸銅鑼灣希慎廣場。MARNI MARKET一如以往備有標誌性的編織袋單品，包括大熱的Boat及Crochet等，更有一系列首次亮相的產品，包括全新配色及尺寸的MARNI MARKET條紋手挽袋、Hammock編織袋、Masai編織包。MARNI MARKET更將色彩混搭構思延伸至家品系列，多色羊毛靠墊及以斑斕色調的托盤和椅子更是首次登場，融合時尚及匠心工藝。

除了首度推出的產品外，是次MARNI MARKET亦有品牌主線男女裝和配飾鞋履，例如人氣的Tropicalia手袋、印有品牌標誌的圓領衛衣及T恤、經典Fussbett涼鞋和Pablo運動鞋等。

為慶祝MARNI MARKET登陸希慎廣場，顧客凡購買兩件或以上產品即可換領蜜蠟花，送完即止。品牌更預告，MARNI MARKET 2022共有4站，將分別於九龍塘又一城、尖沙咀K11 Art Mall及太古城中心舉行，各位忠粉不要錯過。

MARNI

Hammock編織袋 $2,340

MARNI

咕𠱸 $1,500

MARNI

顧客凡購買兩件或以上產品即可換領蜜蠟花，送完即止。

MARNI MARKET HONG KONG

日期：即日至本月21日
時間：上午11時至晚上8時 (星期一至星期四)
上午11時至晚上9時(星期五至星期日、公眾假期及公眾假期前夕)
地點：銅鑼灣希慎廣場1樓中庭

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