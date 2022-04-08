日系虛擬伴侶NFT「MCDC」 視、聽、味三感聯乘

香港首個以日系虛擬伴侶作為主題的NFT話題企劃「MetaCrush Dreamers Club」(MCDC)，除了是各款日系伴侶造型的虛擬藝術創作極具吸引外，「MCDC」更破格帶來多元觸感4D體驗，聯同本地動著名動畫導演Nic Ho、音樂製作人李一丁及鄧東成、口罩品牌Maskology、人氣食肆龍虎豹及霸嗎拉麵，做出視、聽、味三覺多元體驗。當中更特別邀請著名梳打飲料品牌Mindful Sparks，推出四款伴侶愛情心跳回憶口味飲料，只要掃描飲料上的AR Filter，更可欣賞到Intoxic Studio創辦人Nic Ho製作的「MCDC」動畫。

https://metacrushnft.io/