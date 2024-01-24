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2024-01-24 04:31:01
日報

東港城「繁花錦簇御庭園」賀新春 麥玲玲教年花催運 實力歌手演唱金曲

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東港城

東港城化身「繁花錦簇御庭園」，與大家共度新歲。

龍年將至，新地將軍澳東港城特別推出一站式賞、買、玩、樂賀歲活動，除打造了古色古香的「繁花錦簇御庭園」主題裝置（即日至3月5日），提供中式古樸庭園8大打卡場景外，更有「東港城第十八屆新春花展會」，麥玲玲師傅教如何用年花催運。商場並推出2大The Point會員獨家換領活動，以及3大消費禮遇，並邀請《中年好聲音》12位實力歌手演唱賀年及經典金曲，祝各位龍年好運。

東港城

東港城於新年及情人節期間推多項優惠及送額外驚喜。

由即日至2月9日，東港城與蘭花大王─千葉園創辦人楊小龍先生及其子楊尹俊先生，以及香港年花大王─香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春先生舉行「東港城第十八屆新春花展會」，除有逾百款蘭花及年花外，蘭花大王父子更精選18大本地培植的蝴蝶蘭及日本蘭花發售，還有多款賀年花籃供選購。東港城更邀請了麥玲玲師傅分享年花催運貼士，並有國際花藝大師區錦華先生領軍，準備DIY中式宮廷風年花包裝服務*及賀年花藝工作坊*。東港城更推出$8開運蘭花及「孔雀迎福、花開富貴」限量版利是封供The Point 會員獨家換領，還有新春賞不停、新年及情人節禮品換領等消費禮遇。今年東港城亦會繼續舉辦一田賀年美食市集，讓大家選購應節美食。
（*指定日期提供）

麥玲玲師傅

麥玲玲師傅指正東放置水種植物或鮮艷花卉有助改善桃花及人緣；西南放帶果實的泥種植物，凡事喜上加喜；西北擺放四枝水養富貴竹，可摧旺升職加薪。

於2月4日起，東港城將於四個周日邀請《中年好聲音》12位靚聲王演唱賀年及經典歌曲，憑指定日期即日電子消費滿600元，即可換領《中年好聲音 – 新春演唱盛典》入場券2張，並獲賀年小食包1份。而在2月17日大年初八，則會舉行賀歲醒獅巡遊，一同歡度新春。

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