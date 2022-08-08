樂高90周年香港站 香港首架樂高雙層巴士出動！ 與巨型樂高公仔遊香港+參加免費送90周年禮品包

巴士分為港島、九龍及新界3條路線，港島線會經灣仔及中上環等地方；而九龍路線則會飽覽各具特色的建築物，包括博物館及清真寺等；而新界路線則會穿過隧道、大橋和碼頭。

今年為樂高品牌創立90周年，由8月12至9月4日期間，樂高香港聯同活現香港(Walk in Hong Kong)，免費帶領各位大小朋友坐上香港首架、充滿特色情懷的樂高雙層巴士。參加者可以與巨型樂高公仔遊香港，更可免費獲贈90周年禮品包，Lego迷必去！

上車玩互動拼砌遊戲 免費換90周年禮品包

巴士上貼滿不同樂高裝飾，上下層都有巨型樂高公仔讓大家隨意打卡。整個旅程時長大概一小時，參加者上車後會獲得一盒樂高顆粒。導遊在介紹各區歷史的同時，大家可以和其他參加者一同體驗互動拼砌遊戲，運用自己的創意拼砌出不同東西，如食物、玩具等。完成旅程後，可免費換領樂高90周年禮品包及完成證書！除此之外，參加者亦會在旅程中下車，尋找由樂高拼砌達人Van Chiu和亞太區「樂高專業認證大師」之一的洪子健等人，以顆粒修補位於中上環和九龍城的受損建築物及創意裝飾。

有興趣參與的市民可登入附表網址，即可報名參加。費用全免，不過在報名時需繳付按金，出席活動後退還。先到先得，額滿即止。