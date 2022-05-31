油街實現打造多媒體藝術空間

位於北角「油街實現」新藝術空間已於上周開放，它在2019年進行擴展計劃，與毗連超過3,000平方米的戶外空間結合，令全場總面積增至5,000平方米。新空間擁有一所兩層高的建築物作展覽及活動用途。今次打響頭炮的10個藝術項目，引人注目，其中「賞森．悅木」與「新域混影」是今年七一慶祝回歸25周年重頭展覽，連同「貳零貳貳同學會」、「連里枝」、「數碼繆思」、「三假山」等加入藝術與多媒體元素，絕對值得抽時間一訪。

(查詢：2512 3000)

貳零貳貳同學會

由12位藝術家及創意單位在油街玻璃屋內展示一系列藝術活動，每個單位以展示、表演與活動形式與公眾進行兩星期的生活交流，將玻璃屋變成一個生活體驗圖書館，與市民創建貳零貳貳年的生活記錄。

展期：即日至11月13日

新域混影

韓國藝術團隊d’strict與本地多媒體yucolab合作，將數碼科技融入藝術創作內，以3D數碼藝術帶來像真度超高的兩幅巨型作品──「海浪」與「鯨魚」。

設置於油街陽台的大型LED「海浪」，展現出翻騰巨浪，帶來視覺震撼。它榮獲2020年DFA亞洲最具影響力設計獎銀獎及2021年iF設計獎金獎。

「鯨魚」意指藍鯨在深海中暢泳，寓意大家擁抱創意，編織夢想。

展期：即日至2023年3月31日

時間：星期一 2pm-8:30pm

星期二至日 10am-8:30pm

放映時間：逢00分及30分

賞森·悅木

由美國建築團隊Diller Scofidio + Renfro創作的動力裝置，在油街種植十多棵龍柏樹，其中3棵以傾斜10度種植在轉盤上，轉動時陰影、光線及圖案交錯，讓市民感受到「非自然的自然」寧靜時刻。

建築工作室napp studio設計了一組美學和實用兼備的藝術座椅，輕巧靈活，可因應環境所需，輕易地拼湊出不同組合，置身其中充分體驗設計與日常生活息息相關。

日期：即日至2023年3月