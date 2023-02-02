波波草花海成婚攝熱點 商場聯手歐惠芳1折推求婚大作戰企劃

情人節將至，加上今年「雙春兼閏月」，不少情侶都計劃求婚步入人生新階段，近年亦愈發重視求婚儀式。北角匯與著名婚禮顧問歐惠芳合作推出「求婚大作戰」活動，得獎者有機會以$998享用「求婚大作戰」求婚統籌服務套餐，為人生步入另一階段留下美好回憶。商場更乘勢於情人節推出4大快閃活動，打造情人節好去處。



最佳求婚企劃書得獎者可享1折優惠 一站式專業求婚統籌服務包括戲院按摩影院獨家包場、法式餐廳慶祝派對、花束汽酒助興、商場大電視放閃示愛等一應俱全，更可到期間限定的北角海濱花園《地膚之森》園藝裝置，於波波草海及水晶球隧道合照。由即日起至2月5日，參加者提交不多於200字的「我的求婚計劃書」，即可參加「最佳求婚企劃書」大募集活動。10位最具創意及心思的計劃書得獎者，可用1折（HK$998）在指定時段內享用「求婚大作戰」求婚統籌服務套餐。