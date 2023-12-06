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2023-12-06 04:29:57
日報

海洋公園聖誕辦《小王子》慶典 小王子 狐狸 巨型玫瑰園打卡

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海洋公園 小王子80周年星空遊歷慶典

海洋公園舉行「小王子80周年星空遊歷」慶典。(李睿哲攝)

聖誕將至，放眼盡是美輪美奐聖誕裝飾，洋溢著濃厚節日氣氛。海洋公園本周六(9日)起舉辦「海洋公園聖誕全城 HOHOHO 2023」，屆時園內不但有聖誕老人現身，法國經典童話的小王子亦會邀訪客化身飛行者，參與全港最大規模的《小王子》80周年慶典。園方表示，隨著香港旅遊業復甦及來港航班增加，對聖誕節人流有信心，但提醒聖誕期間不會像萬聖節般延長營業時間。

海洋公園與法國經典童話《小王子》合作，由12月9日至2024年1月1日聖誕活動期間，舉行「小王子80周年星空遊歷」慶典。園內除有5米高小王子、狐狸巨型紀念像、3.5米高如鏡像空間的萬花筒隧道、小王子最愛的巨型玫瑰園等打卡點外，夢幻水都人工湖上亦會舉行小王子燈光音樂投影表演，讓訪客陶醉於融合燈光、音樂和故事的演出之中。

海洋公園 小王子

夢幻水都人工湖上舉行小王子燈光音樂投影表演。(李睿哲攝)

海洋公園 小王子

小王子最愛的巨型玫瑰園。(李睿哲攝)

海洋公園 小王子

3.5米高如鏡像空間的萬花筒隧道。(李睿哲攝)

海洋公園 閃亮聖誕派對

聖誕老人和精靈舉行 「閃亮聖誕派對」。

至於聖誕節的主角聖誕老人當然不能缺席。遊人可在公園多個節日景點打卡，並參與聖誕老人和精靈的「閃亮聖誕派對」，享受節日氣氛及與聖誕老人合照。另外，合唱團、管弦樂團和現場樂隊會在園內輪流表演，在充滿動感的音樂下慶祝聖誕。水上樂園亦設各式裝飾讓旅客打卡。

海洋公園主席 龐建貽

龐建貽

主席龐建貽：對聖誕人流有信心

聖誕節期間，門票價錢與平時相同，成人和小童門票分別為388元及233元，可玩齊聖誕活動和小王子慶典。海洋公園主席龐建貽表示，不擔心港人外遊會影響入園人流，「外遊一定有，但遊客都唔少。」他續指，過去數月中，內地及東南亞的自由行旅客已回復至疫前八成，隨著香港旅遊業復甦，以及來港航班增加，對聖誕節以及新年期間入場人次有信心。

 

海洋公園聖誕全城HOHOHO 2023及小王子80周年星空遊歷慶典
日期：12月9日至2024年1月1日
門票：成人$388、小童$233
 

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