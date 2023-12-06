海洋公園聖誕辦《小王子》慶典 小王子 狐狸 巨型玫瑰園打卡

聖誕將至，放眼盡是美輪美奐聖誕裝飾，洋溢著濃厚節日氣氛。海洋公園本周六(9日)起舉辦「海洋公園聖誕全城 HOHOHO 2023」，屆時園內不但有聖誕老人現身，法國經典童話的小王子亦會邀訪客化身飛行者，參與全港最大規模的《小王子》80周年慶典。園方表示，隨著香港旅遊業復甦及來港航班增加，對聖誕節人流有信心，但提醒聖誕期間不會像萬聖節般延長營業時間。

海洋公園與法國經典童話《小王子》合作，由12月9日至2024年1月1日聖誕活動期間，舉行「小王子80周年星空遊歷」慶典。園內除有5米高小王子、狐狸巨型紀念像、3.5米高如鏡像空間的萬花筒隧道、小王子最愛的巨型玫瑰園等打卡點外，夢幻水都人工湖上亦會舉行小王子燈光音樂投影表演，讓訪客陶醉於融合燈光、音樂和故事的演出之中。