消防局開放｜8大消防局2月25免費開放 滅火輪巡遊/直升機演練/試穿消防制服 附拎門票方法

香港消防處將於2月25日舉行「港島防災應急準備日2024」，當天將有3大活動，包括8大消防局以及黃竹坑防災應急教育城將免費開放入場，活動內容包括政府飛行服務隊直升機演練、火警調查犬示範、消防救護及警察兒童制服試穿、消防及救護工作體驗，以及逾50個攤位遊戲；同日堅尼地城卑路乍灣海濱長廊亦更有滅火輪巡遊、水上救援示範以及滅火輪射水示範。即睇登記門票步驟！
消防局開放｜8間指定消防局導賞
香港消防處「港島防災應急準備日」當日，柴灣、北角、灣仔、山頂、堅尼地城、長洲、坪洲、南丫消防局將免費開放參觀，每間消防局各有11個時段可供選擇，每節約20分鐘。活動包括消防局資料簡介、消防車及工具介紹及拍照環節。活動需預先經消防處APP登記，憑票入場，先到先到，額滿即止。即睇以下參加方法：
消防局導賞參加方法
1. 下載香港消防處流動應用程式
2. 選擇活動（「港島防災應急準備日」）
3. 選擇消防局及時段
4. 登記個人資料
開放登記時間：2 月 15 日（星期四）上午 10 時正
截止登記時間：2 月 21 日（星期三）下午 4 時正
每人限登記一間消防局的其中一個時段
門票數量有限，每人最多登記四張門票，如報名人數超出限額，將以先到先得形式處理。
消防局開放｜黃竹坑遊樂場防災應急教育城 睇直升機演練及步操表演
當日位於黃竹坑的「防災應急教育城」亦免費開放，不需登記。活動內容包括拯救示範、防災應急車輛展覽、政府飛行服務隊直升機演練、消防專隊、火警調查犬示範、消防儀仗隊中式步操表演、消防、救護及警察兒童制服試穿、消防及救護工作體驗、遙控模型消防車及滅火輪表演以及逾50個攤位遊戲。
消防局開放｜堅尼地城卑路乍灣海濱長廊滅火輪巡遊
去完黃竹坑遊樂場，更可乘搭免費穿梭巴士，到堅尼地城海傍參觀滅火輪巡遊、內容包括︰參觀滅火輪、水上救援示範，以及觀賞滅火輪射水示範。活動同樣是免費入場，不需登記。
「港島防災應急準備日2024」
日期：2月25日（星期日）
時間：10:00 - 17:30
活動1：防災應急準備城
地點：黃竹坑遊樂場
參加方法：無需門票，免費入場
活動2：滅火輪巡遊
地點：堅尼地城卑路乍灣海濱長廊
參加方法：無需門票，免費入場
活動3：消防局導賞
地點：8間指定消防局（柴灣、北角、灣仔、山頂、堅尼地城、長洲、坪洲及南丫消防局）
參加方法：需預先登記，憑票入場
開放登記時間：2月15日（星期四）10:00
截止登記時間：2月21日（星期三）16:00
活動1、2免費穿梭巴士服務詳情：
此兩項活動設有免費穿梭巴士服務來回黃竹坑港鐵站A2出口對出候車處及堅尼地城卑路乍灣海濱長廊。
時間：
．黃竹坑港鐵站 A2 出口候車處開出（10:45 / 11:45 / 12:45 / 13:45 / 14:45 / 15:45）
．堅尼地城卑路乍灣海濱長廊開出（10:15 / 11:15 / 12:15 / 13:15 / 14:15 / 15:15）
注意︰
．穿梭巴士座位有限，先到先得
．穿梭巴士班次如下（僅供參考用途，班次會因應實際路面交通情況作出調整或更改，恕不另行通知）：
．乘客不得攜帶超過 60 厘米 x 30 厘米 x 30 厘米尺寸的行李上穿梭巴士
．穿梭巴士上沒有輪椅座位
．不允許攜帶動物上穿梭巴士