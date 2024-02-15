消防局開放｜8大消防局2月25免費開放 滅火輪巡遊/直升機演練/試穿消防制服 附拎門票方法

香港消防處將於2月25日舉行「港島防災應急準備日2024」，當天將有3大活動，包括8大消防局以及黃竹坑防災應急教育城將免費開放入場，活動內容包括政府飛行服務隊直升機演練、火警調查犬示範、消防救護及警察兒童制服試穿、消防及救護工作體驗，以及逾50個攤位遊戲；同日堅尼地城卑路乍灣海濱長廊亦更有滅火輪巡遊、水上救援示範以及滅火輪射水示範。即睇登記門票步驟！

消防局開放｜8大消防局2月25免費開放 滅火輪巡遊/直升機演練/試穿消防制服 附拎門票方法

消防局開放｜ 8 間指定消防局導賞 香港消防處「港島防災應急準備日」當日，柴灣、北角、灣仔、山頂、堅尼地城、長洲、坪洲、南丫消防局將免費開放參觀，每間消防局各有11個時段可供選擇，每節約20分鐘。活動包括消防局資料簡介、消防車及工具介紹及拍照環節。活動需預先經消防處APP登記，憑票入場，先到先到，額滿即止。即睇以下參加方法： 消防局導賞參加方法 1. 下載香港消防處流動應用程式 2. 選擇活動（「港島防災應急準備日」） 3. 選擇消防局及時段 4. 登記個人資料 開放登記時間：2 月 15 日（星期四）上午 10 時正 截止登記時間：2 月 21 日（星期三）下午 4 時正 每人限登記一間消防局的其中一個時段 門票數量有限，每人最多登記四張門票，如報名人數超出限額，將以先到先得形式處理。

消防局開放｜黃竹坑遊樂場防災應急教育城 睇直升機演練及步操表演 當日位於黃竹坑的「防災應急教育城」亦免費開放，不需登記。活動內容包括拯救示範、防災應急車輛展覽、政府飛行服務隊直升機演練、消防專隊、火警調查犬示範、消防儀仗隊中式步操表演、消防、救護及警察兒童制服試穿、消防及救護工作體驗、遙控模型消防車及滅火輪表演以及逾50個攤位遊戲。

消防局開放｜堅尼地城卑路乍灣海濱長廊滅火輪巡遊 去完黃竹坑遊樂場，更可乘搭免費穿梭巴士，到堅尼地城海傍參觀滅火輪巡遊、內容包括︰參觀滅火輪、水上救援示範，以及觀賞滅火輪射水示範。活動同樣是免費入場，不需登記。