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2024-05-15 09:00:00

深圳地鐵遊｜嚴選3大室內遊樂場 挑戰體能極限 最平¥138任玩

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深圳地鐵遊｜嚴選3大室內遊樂場 挑戰體能極限 最平¥138任玩

深圳地鐵遊｜嚴選3大室內遊樂場 挑戰體能極限 最平¥138任玩

假日想體驗刺激，盡情玩樂的話，深圳的室內遊樂場會是不錯的選擇！近年，深圳落成了多個超大型室內遊樂場，面積往往超過十萬呎。這些遊樂場項目多樣，有滿足刺激的、有考體能的，也有的甚至能把傳統的戶外運動都「搬」進來。刺激好玩又多元化，成為了近年港人北上遊玩的新熱點。以下嚴選3大性價比高、毗鄰地鐵的超大型室內遊樂場，讓港人北上都能盡興而回。

文章出處：「當代中國」網站

潮玩運動街區HOP-DX 潮玩運動街區HOP-DX 潮玩運動街區HOP-DX 潮玩運動街區HOP-DX 潮玩運動街區HOP-DX 潮玩運動街區HOP-DX 場內有小食及飲品供應，玩累了在舒適的環境中享受寫意的餐飲。（圖片來源：ShenzhenLook＠小紅書）

潮玩運動街區HOP-DX 100項遊戲 有保齡 哥爾夫 溜冰場

若以面積來說， 「潮玩運動街區HOP-DX」絕對深圳數一數二的大型室內遊戲運動場。它位於寶安前海HOP天地，佔地16萬平方呎，由「運動街」、「電玩城」、「親子區」三大元素組成，有超過100項遊戲。去年9月才開幕，旋即成為深圳最具人氣的室內運動場。

在「運動街」區內，有不少超大型、甚至只有戶外才有的運動項目都能在這裏找到： 包括一個過萬呎的滾軸溜冰場，是現時深圳規模最大的；有8條21米長的保齡球區，是以標準比賽規格打造而成的，全電腦運作；此外，更有一整個達九洞的迷你哥爾夫球場，哥爾夫球以實景投影，設有多種地域類型以供選擇，就像置身在戶外球場一樣。

「電玩城」有多款新款遊戲機，包括跳舞機、籃球機、夾公仔機等。最特別的，是有像Party Room的遊戲屋，名叫「膠囊遊戲屋」，可以一個人在房內「打機」，也可以一班朋友玩「Switch」或「街霸」等電子遊戲。

「親子區」則是一個繽紛樂園，有波波池、沙池、換裝遊戲等，亦有適合小朋友玩樂的攀爬項目，訓練大小肌肉。場內更有現場表演，有DJ台打碟播放音樂，有一整面啤酒牆，有玩有吃可以玩足一天！

潮玩運動街區HOP-DX  

地址：深圳市寶安區興華一路19號前海HOP天地B1-22

交通：地鐵5號線到寶華站B2出口

時間：10:00-24:00

門票：¥228（單人全日票）¥138（兒童全日票）¥328（親子全日票）等

佔地十萬呎的Party day運動超樂園，位處於龍崗區人氣商場萬達廣場，圖為樂園內極受歡迎的設施卡丁車，是必玩的項目。 （圖片來源：Kayan吃貨日常@小紅書） 場內的有一個面積十分大的真雪溜冰場，有輔助工具助玩，不懂溜冰的也能享受當中。（圖片來源：Kayan吃貨日常@小紅書） 遊樂場內的特色之一，就是有不少需要高空或懸吊半空的遊戲項目，挑戰自信。（圖片來源：Kayan吃貨日常@小紅書） 懸吊在半空的玩家，需要在跨過障礙走到最高處，是遊場場內的人氣項目之一。（圖片來源：Kayan吃貨日常@小紅書） Party day是深圳首間設計理念融合了現代風格和Cyberpunk時尚元素的遊樂場，有沒有夢幻與科幻的感覺？（圖片來源：Kayan吃貨日常@小紅書） 遊戲場內面積大，體能設施應有盡有，在冷氣房中投籃，命中率會不會得以提高？（圖片來源：Kayan吃貨日常@小紅書）

Party day運動超樂園   卡丁車/真雪溜冰必玩  

喜歡刺激的話，「Party day運動超樂園」一定不會令你失望。

這裏佔地10萬呎，有約50項遊戲，包括有卡丁車、保齡球、射擊、棒球、真雪溜冰、VR體驗、Wargame等等。

卡丁車設備專業，跑道經過精心設計，車的性能卓越，令玩家能夠享受速度感。賽實外，這裏還有專業的賽車服和頭盔可以試穿，體驗感滿分。此外，這裏還有一個真雪溜冰場，設有輔助溜冰的工具，不懂溜冰的小朋友都能夠享受當中。

另一特色就是有高空遊戲，會把人懸吊半空進行遊戲，挑戰膽量。

遊戲多樣外，這裏還是網紅打卡的熱點！這是因為場館經過精心設計，以賽博朋克式 （Cyberpunk）為裝修概念，籃球場邊的彩色凳子、牆上滾動的炫彩燈帶，都令空間充滿科技感。場上的健兒們，在夢幻的場景下，拍出的照片都特別具氣勢。

Party day運動超樂園

地址：深圳市龍崗區平湖街道華南二道交易廣場萬達廣場6F-A鋪

交通：地鐵10號線華南城站A出口

時間：10:00-23:00

節日門票： ¥198（單人2.5小時）¥298（單人全日票）¥368（親子全日票）等

場內有大量的的高空攀爬設施，而且造型可愛，色彩也十分豐富，很吸引。（圖片來源：XONE室內潮玩運動團建） XONE的特色之一，就是場內有彈床和波波池，玩起來特別舒壓。（圖片來源：XONE室內潮玩運動團建） XONE內有不少高度達天花板的攀爬遊戲，挑戰膽量也挑戰耐力。（圖片來源：XONE室內潮玩運動團建） XONE的人氣設施之一，就是這個垂直滑梯，由高處滑下來會是怎樣的體驗？（圖片來源：XONE室內潮玩運動團建）

XONE蹦床攀岩運動中心   90°「魔鬼滑梯」考膽量 

想體驗刺激又想一家大小齊出動的話，在深圳的XONE蹦床攀岩運動中心便是一個不錯的選擇。

90°垂直、達6米高的「魔鬼滑梯」，是全中心最刺激的項目。玩者握着把手被緩緩的向上升高，當落在最高處要向下滑時，真的膽小一點也腿也會發軟！

再想挑戰高度的話，這裏還有一個接近9米高「天堂階梯」，差不多有中心的天花板那麼高。就好像攀岩一樣，一步步走上色彩繽紛的「天堂階梯」，到達終點後，搖一搖大鐘示意，地上的人也許會為你鼓掌的！

XONE蹦床攀岩運動中心以跳彈床、海棉式軟墊，以及豐富多彩的元素設計不同的遊戲，考驗體能與膽量之外，也是釋放壓力的好地方，絕對適合一家大小、年青人，或公司團隊到來玩樂。

XONE蹦床攀岩體適能運動中心　

地址

橫崗店：龍崗大道錦薈park大生體育公園內
福田店：海虹路泰福物流公司倉儲大廈102號西門

交通
橫崗店：地鐵3號線，六約站A口
福田店：60/62路公車，福源花園二期下車

時間：平日： 10:00-19:00；假日：10:00-21:00

門票： ¥138（單人90分鐘）¥268（單人全日票）¥50 （家長陪同票）

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