深圳地鐵遊｜嚴選3大室內遊樂場 挑戰體能極限 最平¥138任玩

假日想體驗刺激，盡情玩樂的話，深圳的室內遊樂場會是不錯的選擇！近年，深圳落成了多個超大型室內遊樂場，面積往往超過十萬呎。這些遊樂場項目多樣，有滿足刺激的、有考體能的，也有的甚至能把傳統的戶外運動都「搬」進來。刺激好玩又多元化，成為了近年港人北上遊玩的新熱點。以下嚴選3大性價比高、毗鄰地鐵的超大型室內遊樂場，讓港人北上都能盡興而回。

潮玩運動街區HOP-DX 100項遊戲 有保齡 哥爾夫 溜冰場

若以面積來說， 「潮玩運動街區HOP-DX」絕對深圳數一數二的大型室內遊戲運動場。它位於寶安前海HOP天地，佔地16萬平方呎，由「運動街」、「電玩城」、「親子區」三大元素組成，有超過100項遊戲。去年9月才開幕，旋即成為深圳最具人氣的室內運動場。

在「運動街」區內，有不少超大型、甚至只有戶外才有的運動項目都能在這裏找到： 包括一個過萬呎的滾軸溜冰場，是現時深圳規模最大的；有8條21米長的保齡球區，是以標準比賽規格打造而成的，全電腦運作；此外，更有一整個達九洞的迷你哥爾夫球場，哥爾夫球以實景投影，設有多種地域類型以供選擇，就像置身在戶外球場一樣。

「電玩城」有多款新款遊戲機，包括跳舞機、籃球機、夾公仔機等。最特別的，是有像Party Room的遊戲屋，名叫「膠囊遊戲屋」，可以一個人在房內「打機」，也可以一班朋友玩「Switch」或「街霸」等電子遊戲。

「親子區」則是一個繽紛樂園，有波波池、沙池、換裝遊戲等，亦有適合小朋友玩樂的攀爬項目，訓練大小肌肉。場內更有現場表演，有DJ台打碟播放音樂，有一整面啤酒牆，有玩有吃可以玩足一天！

潮玩運動街區HOP-DX

地址：深圳市寶安區興華一路19號前海HOP天地B1-22

交通：地鐵5號線到寶華站B2出口

時間：10:00-24:00

門票：¥228（單人全日票）¥138（兒童全日票）¥328（親子全日票）等