深圳地鐵遊｜嚴選3大室內遊樂場 挑戰體能極限 最平¥138任玩

假日想體驗刺激，盡情玩樂的話，深圳的室內遊樂場會是不錯的選擇！近年，深圳落成了多個超大型室內遊樂場，面積往往超過十萬呎。這些遊樂場項目多樣，有滿足刺激的、有考體能的，也有的甚至能把傳統的戶外運動都「搬」進來。刺激好玩又多元化，成為了近年港人北上遊玩的新熱點。以下嚴選3大性價比高、毗鄰地鐵的超大型室內遊樂場，讓港人北上都能盡興而回。
文章出處：「當代中國」網站
潮玩運動街區HOP-DX 100項遊戲 有保齡 哥爾夫 溜冰場
若以面積來說， 「潮玩運動街區HOP-DX」絕對深圳數一數二的大型室內遊戲運動場。它位於寶安前海HOP天地，佔地16萬平方呎，由「運動街」、「電玩城」、「親子區」三大元素組成，有超過100項遊戲。去年9月才開幕，旋即成為深圳最具人氣的室內運動場。
在「運動街」區內，有不少超大型、甚至只有戶外才有的運動項目都能在這裏找到： 包括一個過萬呎的滾軸溜冰場，是現時深圳規模最大的；有8條21米長的保齡球區，是以標準比賽規格打造而成的，全電腦運作；此外，更有一整個達九洞的迷你哥爾夫球場，哥爾夫球以實景投影，設有多種地域類型以供選擇，就像置身在戶外球場一樣。
「電玩城」有多款新款遊戲機，包括跳舞機、籃球機、夾公仔機等。最特別的，是有像Party Room的遊戲屋，名叫「膠囊遊戲屋」，可以一個人在房內「打機」，也可以一班朋友玩「Switch」或「街霸」等電子遊戲。
「親子區」則是一個繽紛樂園，有波波池、沙池、換裝遊戲等，亦有適合小朋友玩樂的攀爬項目，訓練大小肌肉。場內更有現場表演，有DJ台打碟播放音樂，有一整面啤酒牆，有玩有吃可以玩足一天！
潮玩運動街區HOP-DX
地址：深圳市寶安區興華一路19號前海HOP天地B1-22
交通：地鐵5號線到寶華站B2出口
時間：10:00-24:00
門票：¥228（單人全日票）¥138（兒童全日票）¥328（親子全日票）等
Party day運動超樂園 卡丁車/真雪溜冰必玩
喜歡刺激的話，「Party day運動超樂園」一定不會令你失望。
這裏佔地10萬呎，有約50項遊戲，包括有卡丁車、保齡球、射擊、棒球、真雪溜冰、VR體驗、Wargame等等。
卡丁車設備專業，跑道經過精心設計，車的性能卓越，令玩家能夠享受速度感。賽實外，這裏還有專業的賽車服和頭盔可以試穿，體驗感滿分。此外，這裏還有一個真雪溜冰場，設有輔助溜冰的工具，不懂溜冰的小朋友都能夠享受當中。
另一特色就是有高空遊戲，會把人懸吊半空進行遊戲，挑戰膽量。
遊戲多樣外，這裏還是網紅打卡的熱點！這是因為場館經過精心設計，以賽博朋克式 （Cyberpunk）為裝修概念，籃球場邊的彩色凳子、牆上滾動的炫彩燈帶，都令空間充滿科技感。場上的健兒們，在夢幻的場景下，拍出的照片都特別具氣勢。
Party day運動超樂園
地址：深圳市龍崗區平湖街道華南二道交易廣場萬達廣場6F-A鋪
交通：地鐵10號線華南城站A出口
時間：10:00-23:00
節日門票： ¥198（單人2.5小時）¥298（單人全日票）¥368（親子全日票）等
XONE蹦床攀岩運動中心 90°「魔鬼滑梯」考膽量
想體驗刺激又想一家大小齊出動的話，在深圳的XONE蹦床攀岩運動中心便是一個不錯的選擇。
90°垂直、達6米高的「魔鬼滑梯」，是全中心最刺激的項目。玩者握着把手被緩緩的向上升高，當落在最高處要向下滑時，真的膽小一點也腿也會發軟！
再想挑戰高度的話，這裏還有一個接近9米高「天堂階梯」，差不多有中心的天花板那麼高。就好像攀岩一樣，一步步走上色彩繽紛的「天堂階梯」，到達終點後，搖一搖大鐘示意，地上的人也許會為你鼓掌的！
XONE蹦床攀岩運動中心以跳彈床、海棉式軟墊，以及豐富多彩的元素設計不同的遊戲，考驗體能與膽量之外，也是釋放壓力的好地方，絕對適合一家大小、年青人，或公司團隊到來玩樂。
XONE蹦床攀岩體適能運動中心
地址
橫崗店：龍崗大道錦薈park大生體育公園內
福田店：海虹路泰福物流公司倉儲大廈102號西門
交通
橫崗店：地鐵3號線，六約站A口
福田店：60/62路公車，福源花園二期下車
時間：平日： 10:00-19:00；假日：10:00-21:00
門票： ¥138（單人90分鐘）¥268（單人全日票）¥50 （家長陪同票）