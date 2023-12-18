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2023-12-18 04:29:50
日報

港鐵商場大送總值300萬元電子優惠券 圍方聖誕晚間音樂會 與偶像慶祝聖誕佳節

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港鐵商場 MTRMobile

港鐵「一Click即搶」載譽歸來，大派4萬張電子優惠券，總值HK$300萬豐富獎賞!

聖誕節是充滿歡樂，也是向親友送禮物的佳節。加上要配合特區政府鼓勵本地消費刺激經濟政策，港鐵亦趁聖誕佳節再度推出獨家獎賞活動「一Click即搶」，今次將大派總值300萬港元豐富獎賞。此外，港鐵商場亦準備一連串精彩節目，包括請來Jay Fung馮允謙及人氣女團Lolly Talk等一眾歌手及組合，於「圍方-聖誕晚間音樂會」與街坊及歌迷一同慶祝佳節，各位粉絲萬勿錯過。

作為精明消費者的你，有優惠必定率先搶，港鐵於今日（12月18日）起推出冬日壓軸大獎賞「一Click即搶」，MTR Mobile登記用戶可於今日中午12時準時登入MTR Mobile，以先到先得形式搶「HK$100港鐵商場指定類別電子優惠券」（名額：20,000份）或「HK $50港鐵車站商店電子優惠券」（名額：20,000份）。

每名登記用戶最多可搶到每張電子優惠券一張，成功搶到優惠券的用戶，將會於24小時內收到相關電子優惠券，便可於今個聖誕期間（2024年1月1日或以前），前往港鐵車站商店及港鐵旗下的德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、圍方、THE SOUTHSIDE、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場等，盡情選購心頭好，並為摯親好友準備節日禮物。

港鐵商場 演藝進修學院

由演藝進修學院一手包辦，本地原創的「聖誕狂想曲 ─ 精靈經典重現」，帶給你驚喜，絕對不容錯過。

連串精彩節目 增添節日氣氛

於購買好禮的同時，亦不要錯過商場的精彩特備節目。其中德福廣場、青衣城、PopCorn，以及The LOHAS康城，將於指定日期上演本地創作的主題歌舞表演「聖誕狂想曲 ─ 精靈經典重現」，整個表演的劇本、服飾、音樂、舞蹈和演出，全部都是由演藝進修學院一手包辦，絕對帶給你新鮮感和驚喜，大家要留意各商場的表演日期和時間，欣賞這場原創的重頭歌舞劇。此外，包括德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城和連理街等，更於聖誕期間安排了「聖誕歌聲馬拉松」及「聖誕老人大巡遊」等節目，與家人一起去歡度佳節。

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人氣歌手組合 與大家一同慶祝聖誕

於今年開幕的圍方，更會於12月21日及12月29日舉辦兩場「圍方-聖誕晚間音樂會」，將分別請來Jay Fung馮允謙、人氣女團Lolly Talk、Carson李嘉俊、Kakit鄧家杰及Zpecial等一眾歌手及組合，實行粉絲和街坊一同高歌熱舞慶祝佳節。

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