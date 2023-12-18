港鐵商場大送總值300萬元電子優惠券 圍方聖誕晚間音樂會 與偶像慶祝聖誕佳節

聖誕節是充滿歡樂，也是向親友送禮物的佳節。加上要配合特區政府鼓勵本地消費刺激經濟政策，港鐵亦趁聖誕佳節再度推出獨家獎賞活動「一Click即搶」，今次將大派總值300萬港元豐富獎賞。此外，港鐵商場亦準備一連串精彩節目，包括請來Jay Fung馮允謙及人氣女團Lolly Talk等一眾歌手及組合，於「圍方-聖誕晚間音樂會」與街坊及歌迷一同慶祝佳節，各位粉絲萬勿錯過。

作為精明消費者的你，有優惠必定率先搶，港鐵於今日（12月18日）起推出冬日壓軸大獎賞「一Click即搶」，MTR Mobile登記用戶可於今日中午12時準時登入MTR Mobile，以先到先得形式搶「HK$100港鐵商場指定類別電子優惠券」（名額：20,000份）或「HK $50港鐵車站商店電子優惠券」（名額：20,000份）。