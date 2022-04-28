港鐵商場｜送總值逾千萬電子優惠券 5月消費可獲5倍積分及高達5500元回贈

疫情趨向緩和，加上政府已發放第一期電子消費券及逐步放寬社交距離措施，不少市民已再次約親友去「行街購物，食飯睇戲」！而各大商場為推動消費，亦紛紛推出不同優惠，讓市民在消費時可享有回贈，買得更抵！
其中港鐵公司旗下的德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場，亦推出「消費4重連環賞」，送出總值過千萬港鐵商場電子優惠券。由即日起至5月2日，MTR Mobile登記用戶可享「消費券精明攻略– 800元大獎賞」，只需於指定港鐵商場及參與商戶以電子貨幣累積消費滿5,000元或以上，即可獲合共800元港鐵商場電子優惠券。
5月消費享高達4000元優惠券
港鐵商場更推出「5月加碼賞」，MTR Mobile登記用戶於5月6日至19日期間，於指定港鐵商場及指定類別商戶消費滿2,500元，可獲贈500元港鐵商場電子優惠券(每人最多限領三次)；單一消費滿20,000元，更可獲4,000元港鐵商場電子優惠券(每人限領一次)。此外，於5月12日中午12時起，用戶只需登入MTR Mobile App，亦可「一Click即搶」包括40,000張港鐵商場100元指定類別及2,000張港鐵商場500元時裝及美容類別電子優惠券，但要留意所有電子優惠券均需於5月31日前使用。
戲迷福音 睇戲可免費泊車
於5月份的逢星期五、六、日及公眾假期，MTR Mobile登記用戶於上述商場內指定類別商戶消費滿200元並可享5倍積分。為配合戲院重新開放，港鐵商場亦推出「睇戲免費泊車優惠」，逢星期一至五(公眾假期除外)於德福廣場及青衣城憑即日戲票2張，可享2小時免費泊車；於PopCorn逢星期一至日可憑即日戲票1張，享2小時免費泊車；於The LOHAS康城，更可憑即日戲票2張享3小時免費泊車，戲迷絕對不容錯過！