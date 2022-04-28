港鐵商場｜送總值逾千萬電子優惠券 5月消費可獲5倍積分及高達5500元回贈

疫情趨向緩和，加上政府已發放第一期電子消費券及逐步放寬社交距離措施，不少市民已再次約親友去「行街購物，食飯睇戲」！而各大商場為推動消費，亦紛紛推出不同優惠，讓市民在消費時可享有回贈，買得更抵！

其中港鐵公司旗下的德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場，亦推出「消費4重連環賞」，送出總值過千萬港鐵商場電子優惠券。由即日起至5月2日，MTR Mobile登記用戶可享「消費券精明攻略– 800元大獎賞」，只需於指定港鐵商場及參與商戶以電子貨幣累積消費滿5,000元或以上，即可獲合共800元港鐵商場電子優惠券。