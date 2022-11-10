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好去處
2022-11-10 04:29:01
日報

港鐵商場「齊賞聖誕」每日每人賞達千元 玩具大世界集人氣玩具角色慶佳節

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還有一個多月便是聖誕節，又是時候苦惱聖誕禮物和好去處。今年港鐵商場除了推出由明天至2023年1月2日的「齊賞聖誕」獎賞回贈，每日送每人高達港幣$1,000電子優惠券，PopCorn、德福廣場、青衣城及The LOHAS康城還打造了四大玩具聖誕場景，本地原創角色、首度聯承的HKBTA會員出品原創品牌玩具、迪士尼、彼思、Marvel、日本經典機械人等人氣角色及玩具齊齊出動，與市民共度佳節！
 

港鐵商場

由明天起至2023年1月2日，MTR Mobile登記用戶於指定港鐵商場，消費滿指定金額即享高達港幣$1,000回贈。

「齊賞聖誕」賺高達港幣$1,000回贈 享受聖誕購物狂熱

聖誕節又怎能缺少買禮物或應節裝飾的環節，德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城及連理街將於明天起至2023年1月2日攜手推出「齊賞聖誕」獎賞回贈。MTR Mobile登記用戶於以上港鐵商場以電子貨幣同日累積消費滿港幣$2,000，即獲港幣$200優惠券；消費滿港幣$6,000，更額外送港幣$800優惠券，即每人每日可獲最多合共港幣$1,000電子優惠券，讓市民盡享聖誕購物狂熱。

青衣城

勞蘇和加菲貓於青衣城「聖誕遊樂園」，與大家度過迷人「粉紅」聖誕。

TheLOHAS康城

The LOHAS康城集合多個正義英雄，架勢十足！

4大聖誕主題玩具大世界 盡情打卡玩樂

除了購物獎賞，一眾玩具迷絕不能錯過將於11月下旬，分別在PopCorn、德福廣場、青衣城及The LOHAS康城打造的4大玩具聖誕場景。PopCorn「夢·玩·車站」集八大本地原創角色，如BURGER KUN和SamSam，帶來異國風情的聖誕火車旅程；日本經典機械人登陸德福廣場「聖誕機械工場」，踏上宇宙星空送禮之旅；與勞蘇和加菲貓等沉醉於青衣城「聖誕遊樂園」浪漫迷人的「粉紅」聖誕；1.9米Iron Man Mark 3架勢登場The LOHAS康城「正義英雄基地」，還有HKBTA會員出品原創品牌玩具，可一睹雄姿。

展出約180件本地玩具生產商「鎮店之寶」 製作流程及珍貴手稿初曝光

另外近30間本地玩具生產商，如Hot Toys及threezero也攜手展出約180件珍藏玩具及多款玩具的製作流程或手稿。其中真三一萬能俠1號機(黑色版)、MDLX版變型金剛系列等首度亮相，市民更能欣賞到全球唯一的Kennyswork SamSam Special Edition小丑(手繪特別版)，大飽眼福。

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