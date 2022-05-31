灣仔商廈室內抱石場挑戰高難度55度滑梯斜牆+新手必知3大技巧

近年流行起室內攀石熱潮，可以一邊嘆冷氣一邊做運動，因而吸引不少女生試玩。最近港島區新開室內抱石場，選址灣仔商廈頂層。攀石牆分1-7級不同難度，更特設獨有的「n°55梯臺」，大斜牆呈55度，高達7米，無論是新手和經驗者都可以玩到！

灣仔好去處 商廈頂層室內抱石場 55度大斜牆+7級攀爬路線

n bouldering選址灣仔商廈，方便一眾港島居民及上班族。位於頂層的室內抱石場可說是全香港「最高」，由一群經驗豐富的攀石好手經營，其中一個創辦人更是現役香港運動攀登精英運動員——游嘉俊Nathan。

抱石場一共分為兩個部分，一邊是普通攀爬區，設「n1」至「n7」一共7個級別的攀爬路線。以顏色區分，新手可以先由沿著路線爬到頂，即當完成整條路線。另外它們每星期亦會更換石頭位置，重新設置抱石路線，唔驚玩厭！

另一邊為獨有「n°55梯臺」，大斜牆呈55度，長達7米，難度十足！絕對是訓練核心肌肉的好地方，非常適合一眾抱石高手，挑戰一下自己的能耐！

收費方面，分為日票、月票、季票及年票供客人選擇。日票有成人 ($268)、全日學生 ($198)及半價的早鳥優惠 ($134)，只限於平時下午3點前離場。亦有10次以上的分享日票套餐，大家可以與朋友一齊開心share玩攀石。而月票會員除了可以隨時挑戰每星期更換的新抱石路線外，亦可免費享用咖啡。裝備方面，場內可租借攀石鞋，每次收費$50，新日票會員更可以免費租用！

攀石技巧 攀石必備兩大裝備 粉袋原來有咁嘅用途？

要玩攀石，當然少不了一對合尺寸的攀石鞋！創辦人Nathan表示，攀石鞋較一般的鞋為緊及頂趾，牢牢包住整個腳拳，可以更容易踩上更細小石頭，亦更易發力。另外，攀石亦必備碳酸鎂粉。其實就是平時體操比賽中，經常會看見的白色粉末。碳酸鎂粉有助吸收手汗，令手掌長期保持乾爽狀態，以增加手掌與石頭的摩擦力，抓住石頭的時候會更加穩固。