灣仔好去處｜灣仔海濱活動空間全新開放！沉浸式藝術體驗「迷趣海濱」5大主題迷宮 (內附免費開放日期)

灣仔好去處｜灣仔海濱活動空間即將全新開放！活動空間佔地約13,300平方米，將成為香港大型節目新地標場地之一。頭炮項目「迷趣海濱 A-Maze-ing Harbourfront」，於3月15日至 24日舉行，以 5 大迷宮為主題，一連 10 天免費開放。為置身於迷宮內的遊人，帶來別開生面的沉浸式玩樂體驗，去開灣仔不妨去玩吓啦！

融合創意藝術、玩樂、打卡和冒險元素，「迷趣海濱」5 大迷宮，包括以光影為主題的 「迷時」、以鏡面為結構的「鏡院」、以竹為元素的「迷走竹林」、以燈光變化組成的 「光盒子」，以及為好動小朋友而設的「躍動迷城」。迷宮設計團隊由多位跨界別的藝 術和創意專才組成，包括建築師馮國安、景觀設計師 Kan Srisawat、設計師 Calix Wong 及 創意文化項目策展人區瑞蓮。

「迷時」－ 穿梭曲折光影隧道 穿越時空

身處高牆林立、令人迷失、錯綜複雜的石屎森林，逃出迷宮的關鍵，就是找到「光」，引領進入時間隧道，由當下穿越到充滿無限可能性的未來，探索新的宇宙，見證科技進步。此項目由香港設計師 Calix Wong 設計。

「鏡院」－ 以層層鏡面 打造無止境空間

建築師馮國安將數十面鏡子組成迷宮，營造奇幻空間。踏入此迷宮，可看到自己的影象在 無盡的鏡像中折射，同時欣賞香港美麗的天空，帶來千變萬化的視覺體驗。

「迷走竹林」 － 源自香港專屬建築棚架 融合自然

竹林既有脫俗之感，竹棚亦是香港獨有的建築特色。景觀設計師 Kan Srisawat 活用天然材料，突顯港式建築美學。迷宮以竹板排列，形成不同方向，增加逃出迷宮的難度。迷宮內設有竹天梯，不僅可欣賞到香港壯麗的天際線景色，還可讓人近距離觀賞高處的光雕塑。

「光盒子」－ 走過動態光彩 回到初心

由創意文化項目策展人區瑞蓮設計，「光盒子」透過運用動態和色彩斑斕的燈光效果，組成充滿迷幻的氛圍。初段給人眼花撩亂的感覺，最後回到基本核心 -- 「家是心之所在」。

「躍動迷宮」－ 鮮艷奪目的大型充氣裝置 任跑任跳

鮮艷奪目的彈床迷宮，帶來充滿刺激的冒險旅程。各種障礙物、隱藏通道等挑戰元素，增加遊戲的挑戰性和趣味性。在彈床迷宮上玩樂跳躍，可從不同高度欣賞維港美景。親子打卡，亦可讓小朋友盡情放電互動。