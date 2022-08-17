獨一無二藝術珍品 展現月相美態 齊到黃大仙賞非一般月色 歡度中秋

月到中秋份外明，中秋佳節將至，想與摯愛到那裡賞月？一直致力推動文化傳承的領展黃大仙中心，已率先展現不同月色。商場與本地招牌保育平台「街招」攜手推出「霓彩映月」活動，帶來全港首個３Ｄ霓虹燈月亮裝置及另類「至虹」打卡點，更聯乘法式甜品品牌Paul Lafayet帶來尊貴浪漫的月餅禮盒可供換領。
由即日起至9月18日，大家可以隨時去黃大仙中心北館「賞月」，無需等八月十五，亦不受天氣和地區影響，就算「日光日白」亦可欣賞到由香港獨特工藝製成的3D霓虹燈月亮。設計裝置的「街招」，希望透過裝置為傳統工藝注入新生命，請來香港其中一位僅存的霓虹燈工藝師傅，入行近40年的胡智楷，夥拍新晉霓虹燈藝術家「九龍霓虹 Kowloneon」創辦人、80後的劉浩輝（Jive）合力修復並重新製作部分霓虹光管。
修復霓虹光管 傳承工藝文化
於製作3D霓虹燈月亮時，更巧妙地加入不同視覺元素，讓大家可以欣賞到滿月、盈凸月、上弦月，以及娥眉月等不同月相美態，展現陰晴圓缺的自然循環，寄寓本地工藝得以代代傳承、生生不息。3D霓虹燈月亮更由全人手製作，兩位分別將已破損的霓虹燈管修復及重新接駁；以及用已粉碎的霓虹光管，按原有招牌鐵字背板重新製作，為拯救回來的舊霓虹招牌帶來新生命，再度發出耀眼光芒。於商場2樓還有劉浩輝以黃大仙中心的標誌為設計核心的另類打卡區，亦不容錯過。
選購應節食品 佳節溫馨團圓
黃大仙中心更與高級法式甜品品牌Paul Lafayet推出「中秋尊貴月餅禮盒」，帶來「伯爵茶奶黃」、「麥蘆卡蜂蜜奶黃」，以及全港獨家的「流心咖啡奶黃」三款口味，由即日至9月11日，於商場連續7日內以電子貨幣累積消費滿6,000元（憑不同商戶發出之正本機印發票最少2張，最多7張)，即可換領1盒。此外，由即日至9月18日，大家更可到黃大山中心北館1樓的中秋市集，選購各款月餅、特式禮盒及應節食品，為佳節團圓做好準備。場內多間零售及餐飲商戶亦推出低至6折購物優惠及禮遇，於活動期間以電子貨幣消費滿200元，更可換領限定「月相」磁石貼1份。