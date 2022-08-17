獨一無二藝術珍品 展現月相美態 齊到黃大仙賞非一般月色 歡度中秋

月到中秋份外明，中秋佳節將至，想與摯愛到那裡賞月？一直致力推動文化傳承的領展黃大仙中心，已率先展現不同月色。商場與本地招牌保育平台「街招」攜手推出「霓彩映月」活動，帶來全港首個３Ｄ霓虹燈月亮裝置及另類「至虹」打卡點，更聯乘法式甜品品牌Paul Lafayet帶來尊貴浪漫的月餅禮盒可供換領。

由即日起至9月18日，大家可以隨時去黃大仙中心北館「賞月」，無需等八月十五，亦不受天氣和地區影響，就算「日光日白」亦可欣賞到由香港獨特工藝製成的3D霓虹燈月亮。設計裝置的「街招」，希望透過裝置為傳統工藝注入新生命，請來香港其中一位僅存的霓虹燈工藝師傅，入行近40年的胡智楷，夥拍新晉霓虹燈藝術家「九龍霓虹 Kowloneon」創辦人、80後的劉浩輝（Jive）合力修復並重新製作部分霓虹光管。