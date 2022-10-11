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2022-10-11 04:29:01
日報

獨家換領全港最大「松本清」旗艦店入場證 初秋Fashion Walk食買玩消費即有賞

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隨著「0+3」實施，不少人經已急不及待計劃出國旅行，但留在香港一樣可以有精彩節目！恒隆地產旗下銅鑼灣Fashion Walk今年10月為「hello恒隆商場獎賞計劃」會員帶來食、買、玩驚喜，不但有更多星級商戶進駐，hello會員更可憑指定積分獨家換領「matsukiyo松本清」旗艦店VIP優先入場證以及30多個人氣品牌的精彩獎賞。另外，消費滿指定金額更可參加「hello秋日賞好禮」，於恒隆旗下商場消費滿指定金額，賺多達港幣200元恒隆電子購物禮券，全情投入秋日暢快消費氣氛！
 

松本清 matsukiyo FashionWalk

全港最大日本藥妝專門店「matsukiyo松本清」旗艦店即將於10月21日在Fashion Walk隆重開幕，hello會員可獨家換領VIP優先入場證，率先於10月18日入場掃貨。

hello會員10.18獨家搶先入場掃貨

日本藥妝專門店「matsukiyo松本清」登港後人氣一直高企，即將於10月21日在Fashion Walk隆重開幕的旗艦店，樓高兩層，佔地逾8,500呎，將會成為全港面積最大的分店。即日起，hello會員於恒隆商場手機應用程式可憑500 hello積分換領「matsukiyo松本清」旗艦店VIP優先入場證乙張，首500位成功換領之會員，可於10月18日率先入場掃貨，兼享9折購物優惠，購物滿港幣300元更可獲贈開幕限定購物袋乙個。

Happy Hour買一送一 「Fun」享雙倍hello積分

Fashion Walk更與餐飲食肆攜手推出「Happy Hour Fun」美酒佳餚禮遇，當中包括海饌餐廳歡樂時光(僅限平日，星期五除外)STELLA ARTOIS Draught Beer(500ml)買一送一優惠、以優惠價換領帝樂德國餐廳「德國啤酒節啤酒通行證」、URBAN COFFEE ROASTER晚餐時段堂食消費滿港幣500元可免費獲贈紅/白酒乙杯等。hello會員於任何餐飲食肆商戶消費滿指定金額更可獲雙倍hello積分。

FashionWalk SecondDraft

港式風味Fusion菜Second Draft經已登錄Fashion Walk，半圓吧枱背後設有多達23個啤酒頭，吸睛度滿分，鍾情精釀啤酒的人絕對不能錯過。

FashionWalk GYOJASANG 居酒屋

另一間全新登場的韓式Fusion居酒屋GYOJASANG，以木系昏暗氣氛為主調，罕有引入各款韓國酒品。

FashionWalk LIFETASTIC_PETisserie

主打寵物友善無麩質精緻西式糕點LIFETASTIC PETisserie亦已登陸Fashion Walk，日後主子們買蛋糕就更方便。

免費登記做會員 消費即賺$200購物禮券

驚喜優惠不限於Fashion Walk，由即日起至2022年10月31日，透過恒隆商場手機應用程式免費登記成為hello會員，於恒隆旗下商場包括Fashion Walk、山頂廣場、康怡廣場、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、淘大商場、印刷行、樂成行、渣打銀行大廈以及都爹利街1號，以電子貨幣消費滿港幣3,000元，便可獲贈一張港幣100元恒隆電子購物禮券；累積消費滿港幣5,000元，再送額外港幣100元恒隆電子購物禮券，即最多可獲贈總共兩張港幣100元恒隆電子購物禮券。新會員完成限時任務，更可再獲贈高達港幣50元商戶電子券。

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