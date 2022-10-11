獨家換領全港最大「松本清」旗艦店入場證 初秋Fashion Walk食買玩消費即有賞

隨著「0+3」實施，不少人經已急不及待計劃出國旅行，但留在香港一樣可以有精彩節目！恒隆地產旗下銅鑼灣Fashion Walk今年10月為「hello恒隆商場獎賞計劃」會員帶來食、買、玩驚喜，不但有更多星級商戶進駐，hello會員更可憑指定積分獨家換領「matsukiyo松本清」旗艦店VIP優先入場證以及30多個人氣品牌的精彩獎賞。另外，消費滿指定金額更可參加「hello秋日賞好禮」，於恒隆旗下商場消費滿指定金額，賺多達港幣200元恒隆電子購物禮券，全情投入秋日暢快消費氣氛！

全港最大日本藥妝專門店「matsukiyo松本清」旗艦店即將於10月21日在Fashion Walk隆重開幕，hello會員可獨家換領VIP優先入場證，率先於10月18日入場掃貨。

hello會員10.18獨家搶先入場掃貨

日本藥妝專門店「matsukiyo松本清」登港後人氣一直高企，即將於10月21日在Fashion Walk隆重開幕的旗艦店，樓高兩層，佔地逾8,500呎，將會成為全港面積最大的分店。即日起，hello會員於恒隆商場手機應用程式可憑500 hello積分換領「matsukiyo松本清」旗艦店VIP優先入場證乙張，首500位成功換領之會員，可於10月18日率先入場掃貨，兼享9折購物優惠，購物滿港幣300元更可獲贈開幕限定購物袋乙個。

Happy Hour買一送一 「Fun」享雙倍hello積分

Fashion Walk更與餐飲食肆攜手推出「Happy Hour Fun」美酒佳餚禮遇，當中包括海饌餐廳歡樂時光(僅限平日，星期五除外)STELLA ARTOIS Draught Beer(500ml)買一送一優惠、以優惠價換領帝樂德國餐廳「德國啤酒節啤酒通行證」、URBAN COFFEE ROASTER晚餐時段堂食消費滿港幣500元可免費獲贈紅/白酒乙杯等。hello會員於任何餐飲食肆商戶消費滿指定金額更可獲雙倍hello積分。