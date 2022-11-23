珍寶珠「FUNtastic World」6大打卡區 踏上滿「Fun」 難忘聖誕旅程

聖誕節打卡熱點多不勝數，若想過一個甜蜜歡樂聖誕，便不能錯過東薈城名店倉聯乘世界知名糖果品牌Chupa Chups珍寶珠，由即日起至2023年1月2日攜手打造的 「FUNtastic World」主題活動。場內特設6大互動裝置和全港首間集海外產品「珍寶珠無限FUN快閃店」，讓市民在此難忘的「FUN-cation」裡盡享甜絲絲的幸福感。

「滿FUN棒棒學堂」6大主題區 打卡指數滿「FUN」

化身成「滿FUN棒棒學堂」的東薈城名店倉，場內6個珍寶珠互動裝置的設計也是色彩繽紛和打卡一流。二樓天橋的「珍寶繽FUN熱氣球」讓市民登上5米高的熱氣球留下甜蜜又趣怪的印記，展開糖果製作旅程；６米高的「滿FUN棒棒禮堂」帶來360度沉浸式體驗和聖誕光影音樂匯演；「棒棒糖製造機」滿滿香甜糖味，市民可見證製糖的運輸過程；「奪目滿FUN包裝站」設巨型打卡牆，慶祝成為「繽FUN糖果師」；最後與2米超巨型珍寶珠及棒棒糖繽FUN牆，擺出鬼馬甫士打卡一番。

「Lolly 電子學生證」挑戰任務贏獎品

「珍寶珠無限FUN快閃店」集特別精品

暢遊多個主題打卡區的同時，不忘以手機掃描二樓中庭廣場及天橋的指定QR碼，啟動「Lolly 電子學生證」，挑戰糖果製作任務。只要集齊4個珍寶珠蓋章，並下載TAIKOO+手機應用程式及登記成為CLUB CG準會員或出示電子會員卡，即可換領限量版珍寶珠香薰座。

珍寶珠狂迷更不容錯過全港首間集海外產品的「珍寶珠無限FUN快閃店」，除了Pop Mart珍寶珠2022新版系列公仔，還有多款香港首度發售的泰國版精品及商場獨家發售的主題精品，自用及送禮皆宜。