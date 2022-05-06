留港法國遊French May

雖然疫情緩和，仍未可以馬上出國外遊，要感受外國的文化氣息，參加各國在舉行的文化活動是個好方法。法國以藝術多元化見稱，由香港法國文化協會及法國駐港總領事館共同創立French May(法國五月)文化藝術節原來已有29年歷史，今屆以Art Unboxed為主題，讓大家留在香港也可以拆開這份來自法國的藝術禮物。
撰文：Charlotte
電郵：charlottechangli@gmail.com
今屆French May以Art Unboxed為主題，就是要將藝術帶入社區的不同層面。在各區場館舉行活動，因為疫情亦有部分於線上舉辦的多元化藝術和表演活動等。當中包括香港和法國藝術家合作節目，以及舉辦古蹟講座，探討如何在廿一世紀重建標誌性的地標巴黎聖母院等。活動包括不同表演藝術和視覺藝術活動，設計一系列多元化教育活動，如大師班、講座和工作坊等，讓市民大眾，特別是青年人一起參與藝術節。
《法國藝匯 @大館》
兩個頂尖當代馬戲作品──《月亮》及《最後的約會》，《月亮》來自著名藝術學院Académie Fratellini的Bastien Dausse親自構思的獨特裝置，探索地心引力；《最後的約會》是一場糅合五個範疇的雜技，包括單車、繩索和空中飛人等的精湛演出，少有的集藝術裝置與馬戲於一身的表演。
《法國藝匯 @大館》
2019年4月巴黎聖母院的大火後，法國一直在籌劃為這個名聞中外的古蹟進行復修的工作，今次的「巴黎聖母院──如何在廿一世紀重建哥德式傑作？」講座，就是介紹著名的巴黎聖母院大教堂的重建項目，以巴黎聖母院重建項目探討東西方文化互動，將對古蹟議題帶來啟示。
《我愛你，我並不愛你》音樂會
名牌手袋效應下，令大家都認識Jane Birkin，而她的法國音樂事業上不得不提的伴侶Serge Gainsbourg。Gainsbourg對法國文化及生活方式影響力大，從1960年起持續至今，從未間斷，這個音樂會就是向這位法國音樂巨人致敬。
《時間的漫遊——秦偉攝影》
曾留學法國的著名攝影師秦偉，在今次為French May2022舉辦作品展，於1990年代遊歷法國巴黎所攝作品，讓觀賞者可以尋索時間起源，回顧巴黎這30年間的變化。
節目詳情： www.frenchmay.com
購票：www.urbtix.hk