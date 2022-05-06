留港法國遊French May

雖然疫情緩和，仍未可以馬上出國外遊，要感受外國的文化氣息，參加各國在舉行的文化活動是個好方法。法國以藝術多元化見稱，由香港法國文化協會及法國駐港總領事館共同創立French May(法國五月)文化藝術節原來已有29年歷史，今屆以Art Unboxed為主題，讓大家留在香港也可以拆開這份來自法國的藝術禮物。

撰文：Charlotte

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今屆French May以Art Unboxed為主題，就是要將藝術帶入社區的不同層面。在各區場館舉行活動，因為疫情亦有部分於線上舉辦的多元化藝術和表演活動等。當中包括香港和法國藝術家合作節目，以及舉辦古蹟講座，探討如何在廿一世紀重建標誌性的地標巴黎聖母院等。活動包括不同表演藝術和視覺藝術活動，設計一系列多元化教育活動，如大師班、講座和工作坊等，讓市民大眾，特別是青年人一起參與藝術節。