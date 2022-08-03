發揮無限創意 做環保小藝術家 回收蛋盒做藝術品 推回收及重用概念

受溫室效應影響，全球氣溫上升，環保成為現代人關心的話題。為推動環保及可持續發展理念，領展旗下慈雲山中心，於今個夏日以回收和可重用為主題，聯乘日本雞蛋品牌「新紀元卵」及環保藝術家彭淑儀，齊化廢為寶，以回收的雞蛋盒作為藝術創作的素材，賦予蛋盒第二生命。而商場更推出連串活動讓市民參加，大家一同玩遊戲贏獎品，歡度綠色開心暑假。

慈雲山中心7樓空中花園現正化身環保藝術館，環保藝術家彭淑儀用了超過2,000個回收的蛋盒，創作成為色彩繽紛的「『蛋』出森林藝術館」，由即日起至8月31日，該館七彩顏色的外牆配合霓虹燈飾，讓人有如置身夢幻世界，絕對是打卡必到熱點。

小小環保藝術家 學綠色可持續發展

走入藝術館內，除可看到彭淑儀的另一件作品「森林的園丁」，一隻幫助維持雨林及大草原自然環境的非洲森林像外，於兩側的牆身上，更展出了個百位參與商場6月公開招募，年齡介乎3至12歲的小小環保藝術家，他們齊發揮無限創意，同樣以回收蛋盒製成的花朵及動物造型的藝術品，從中向小朋友灌輸環保理念。

於空中花園還有多個可供打卡的巨蛋裝置，亦有包括「巨型彈『蛋』機」（需憑指定消費參加）、「戶外『蛋』球挑戰」、「一掃『蛋』出獎賞」等多款遊戲及夏日體驗，逢星期六、日可參加遊戲，除有機會獲商戶優惠券外，更可成為領展會員挑戰高分，有機會贏取免費「新紀元卵」10隻裝雞蛋，以及取海洋公園門票2張等禮品，獎品總值高達15萬元。