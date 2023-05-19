禾輋廣場化身日本夏祭現場 聯乘日清湖池屋邊玩邊食迎初夏

日本作為港人其中一個旅遊熱點，相信不少人都知道當地每年夏天都會舉辦大大小小的夏日祭典、煙火大會。踏入初夏，不用出國一樣可以感受到熾熱氣氛！即日起至6月25日，領展禾輋廣場聯乘日本零食品牌日清湖池屋舉行「激玩祭」初夏活動，化身成為日本夏祭現場，由日清湖池屋招牌人物辣婆婆帶路，打卡影相兼玩攤位遊戲，在香港同樣可以狂歡初夏！

2大經典攤位遊戲 與辣婆婆打卡合照贏禮品

薯片薯條這些香脆可口的零食，不論大人及小朋友都難以抗拒。是次「激玩祭」初夏活動中就設有2大經典攤位遊戲，包括「激Fun滑翔薯片」及「激Fun命中薯片」，成功闖關即可贏得限量人氣日清湖池屋零食。

於「激Fun滑翔薯片」中，只要把滑翔薯片推進得分區內，並取得10分或以上，即可換取限定日清湖池屋經典零食——激肉魔薯濃厚BBQ味薯片；於「激Fun命中薯片」，參加者有5個海綿飛標，成功投擲到大鼓裝置上3次指定相同款式的零食，即挑戰成功可獲指定零食一包，盡享滋味及趣味滿Fun的玩樂時光。同場更有不同可愛造型並非常饞嘴的日清湖池屋招牌人物辣婆婆，在旁邊一邊吃薯片，一邊為各位遊戲參加者打氣，並等候大家加入，與她合照打卡。