穿梭港九hello New Year 賺新春三重賞 消費贈hello dollar 賀龍年行大運

剛踏入2024年,為了好好迎接龍年,展開新一年的開運之旅!由即日起至2月29日,恒隆地產旗下商場Fashion Walk、山頂廣場、康怡廣場、雅蘭中心、家樂坊、荷李活商業中心、淘大商場及中環物業(包括印刷行、樂成行、都爹利街1號以及渣打銀行大廈),攜手推出「hello New Year」新春消費獎賞活動,最高獲贈高達3,000 hello dollar獎賞,以及港幣100元Fashion Walk電子餐飲禮券。另外,Fashion Walk 及山頂廣場更會舉行新春醒獅賀歲巡遊,大派開運利是及換領手寫書法揮春,與全港市民齊齊迎接全新一年!

hello會員多買多賞 高達3,000 hello dollar獎賞當錢使

新一年必有新的開始!恒隆商場率先大派總值港幣420萬消費禮遇,由即日起至1月31日,以及2月1日至29日,於每個消費期內,hello會員只須於恒隆商場以電子貨幣累積消費滿港幣1,800元,即可賺取50 hello dollar,累積消費滿港幣3,800元,可賺取150 hello dollar;滿港幣8,800元,可賺取350 hello dollar;滿港幣38,000元,則可賺取1,500 hello dollar。

hello會員指定節日購物賞 選禮再贈送hello dollar

農曆新年將至,恒隆商場推出辦年貨獎賞,於1月19日至2月29日期間,恒隆商場指定四間AEON分店,包括AEON STYLE旺角、AEON STYLE康怡、ものもの銅鑼灣店及Daiso Japan淘大店,以電子貨幣單一消費滿港幣380元合共三次,即可賺取30 hello dollar。

除此之外,恒隆商場亦於情人節推出「Gift with Love」消費賞,hello會員在2月1日至14日期間,於Fashion Walk參與商戶,以電子貨幣單一消費滿港幣1,000元,即可換領港幣50元Fashion Walk電子餐飲禮券兩張,名額合共520個,先到先得,換完即止。