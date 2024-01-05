穿梭港九hello New Year 賺新春三重賞 消費贈hello dollar 賀龍年行大運

剛踏入2024年，為了好好迎接龍年，展開新一年的開運之旅！由即日起至2月29日，恒隆地產旗下商場Fashion Walk、山頂廣場、康怡廣場、雅蘭中心、家樂坊、荷李活商業中心、淘大商場及中環物業(包括印刷行、樂成行、都爹利街1號以及渣打銀行大廈)，攜手推出「hello New Year」新春消費獎賞活動，最高獲贈高達3,000 hello dollar獎賞，以及港幣100元Fashion Walk電子餐飲禮券。另外，Fashion Walk 及山頂廣場更會舉行新春醒獅賀歲巡遊，大派開運利是及換領手寫書法揮春，與全港市民齊齊迎接全新一年！

hello會員多買多賞 高達3,000 hello dollar獎賞當錢使

新一年必有新的開始！恒隆商場率先大派總值港幣420萬消費禮遇，由即日起至1月31日，以及2月1日至29日，於每個消費期內，hello會員只須於恒隆商場以電子貨幣累積消費滿港幣1,800元，即可賺取50 hello dollar，累積消費滿港幣3,800元，可賺取150 hello dollar；滿港幣8,800元，可賺取350 hello dollar；滿港幣38,000元，則可賺取1,500 hello dollar。

hello會員指定節日購物賞 選禮再贈送hello dollar

農曆新年將至，恒隆商場推出辦年貨獎賞，於1月19日至2月29日期間，恒隆商場指定四間AEON分店，包括AEON STYLE旺角、AEON STYLE康怡、ものもの銅鑼灣店及Daiso Japan淘大店，以電子貨幣單一消費滿港幣380元合共三次，即可賺取30 hello dollar。

除此之外，恒隆商場亦於情人節推出「Gift with Love」消費賞，hello會員在2月1日至14日期間，於Fashion Walk參與商戶，以電子貨幣單一消費滿港幣1,000元，即可換領港幣50元Fashion Walk電子餐飲禮券兩張，名額合共520個，先到先得，換完即止。