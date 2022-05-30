端午節3日連假好去處

今個星期五開始一連三日端午節長假期，大家安排好節目未？不少香港人在疫情期間出走山林呼一口新鮮空氣，沿途打卡及欣賞山巒美景之外，有沒有發現山林已逐漸走進我們的日常生活？PMQ元創方將在6月2至5日雲集各路山野達人，分享自然生態、設計美學與山野故事，並透過互動展示、聲音裝置、選物市集及親子工作坊系列，讓一家大細重新認識香港郊野山林之美。
《森林的法則》遊戲工作坊
它是一套以本港森林生態及生物為主題的桌上遊戲，由導師帶領進行遊戲，邊玩邊學，並配合延伸活動，認識山林小生物與保育，體驗山林每日發生的事。
主持：香港戶外生態教育協會
日期及時間：
3/6 (五) 4:00-6:00pm
費用：$210/位，每節12人；適合15歲或以上人士參與。
山林刺繡工作坊
利用針線「寫生」出森林的自然風景。參加者在導師帶領下學習刺繡針步，運用手中針線製作一個布袋。
主持：小蓮婆婆 Littlelenpopo
日期及時間：3/6 (五) 2:00-4:00pm、4:30-6:30pm
費用：$360/位，每節8人，適合15歲或以上人士參與。15歲以下需有家長陪同。
竹結胸針工作坊
竹結寓意好事及祝福，竹材帶有彈性，可以做出另有特色之詩物。參加者將學習竹結工藝並製成胸針，形態就像萌芽小草，把它戴在身上，突顯優雅自然之美。
主持：二回 YIWOOO
日期及時間：4/6 (六) 2:00-3:30pm、5/6 (日) 2:00-3:30pm
費用：$390/位，每節8人，適合15歲或以上人士參與。
再生木匙工作坊
將回收木改造，展示自然力量。參加者將製作再生一個木匙，好讓它的生命得以延續，變成生活所需品。
主持：集棄場
日期及時間：4/6 (六) 11:00-1:00pm、5/6 (日) 11:00-1:00pm
費用：$390/位，每節8人，適合15歲或以上人士參與，15歲以下需有家長陪同。
除了上述工作坊外，更設有植物寫生、發酵麵包、無酒精調飲、植物肉工作坊、免費慢遊與快跑講座、聆聽山林的聲音、市集攤檔售賣手作食物、工藝品、戶外及露營產品等，總之一切由山林出發。
詳情：https://www.pmq.org.hk/event/pmq-mountain-festival/?lang=ch
同場加映:挪亞方舟《森動》綠悠遊
另一個山明水秀能給大家唞唞氣的地方是位於的挪亞方舟。它們在三日假期舉辦《森動》綠悠遊的至fresh旅程，好讓追求綠色有機生活的大人與小朋友，親身體驗貼近大自然的生活模式，當中有有機農莊奇趣導賞團、森活市集、空中奇遇索道、童趣飛馳樂、家庭單車樂悠遊、飛凡小機師訓練營等。
有機農莊奇趣導賞團
由導賞員帶領漫遊有機農莊，了解各式耕作方法及植物特性，這裡會種植當造植物，不論香茅、迷迭香、薄荷、九層塔等香草類，或可以入饌的茄子、粟米、甘筍、沖繩苦瓜等蔬菜，都可用於挪亞方舟各餐廳內。
森活市集
一場來到，必定要到市集走一轉。森活市集搞得有聲有色，綠色生活的攤位，如本地有機農作物、手工或天然食品、文創飾物等，別具風格。
空中奇遇索道
體驗在叢林裡飛奔，感受刺激速度，既可飽覽馬灣海峽的壯觀景致，亦可藉此鍛煉膽量。只要50元就能帶給你同樣的速度與刺激，適合7歲或以上及身高110厘米或以上之人士。參加者必須穿著運動褲及運動鞋，及每位參加者只可玩一次。
童趣飛馳樂
在綠林樹影的環境下，小朋友可腳踏自駕車，享受刺激的馳騁快感，盡情放電。
所需遊戲券：2張
兒童單車：適合7至11歲、身高110cm或以上，懂穩定控制單車之小童；腳踏式高卡車：適合3至11歲、身高100cm或以上之小童；均須配戴安全頭盔，頭盔頭圍尺碼為52至56cm。
挪亞方舟《森動》綠悠遊：
‧6月3日(星期五)至5日(星期日)
‧6 月18日(星期六)至19日(星期日)
‧成人門票：$198；特惠門票：$158 (3-11歲小童、65歲或以上長者及殘疾人士登記證持有者)
3歲以下免費入場
活動詳情： https://www.noahsark.com.hk