端午節3日連假好去處

今個星期五開始一連三日端午節長假期，大家安排好節目未？不少香港人在疫情期間出走山林呼一口新鮮空氣，沿途打卡及欣賞山巒美景之外，有沒有發現山林已逐漸走進我們的日常生活？PMQ元創方將在6月2至5日雲集各路山野達人，分享自然生態、設計美學與山野故事，並透過互動展示、聲音裝置、選物市集及親子工作坊系列，讓一家大細重新認識香港郊野山林之美。 《森林的法則》遊戲工作坊 它是一套以本港森林生態及生物為主題的桌上遊戲，由導師帶領進行遊戲，邊玩邊學，並配合延伸活動，認識山林小生物與保育，體驗山林每日發生的事。 主持：香港戶外生態教育協會

日期及時間：

3/6 (五) 4:00-6:00pm

費用：$210/位，每節12人；適合15歲或以上人士參與。

山林刺繡工作坊

山林刺繡工作坊 利用針線「寫生」出森林的自然風景。參加者在導師帶領下學習刺繡針步，運用手中針線製作一個布袋。

主持：小蓮婆婆 Littlelenpopo

日期及時間：3/6 (五) 2:00-4:00pm、4:30-6:30pm

費用：$360/位，每節8人，適合15歲或以上人士參與。15歲以下需有家長陪同。

竹結胸針工作坊

竹結胸針工作坊 竹結寓意好事及祝福，竹材帶有彈性，可以做出另有特色之詩物。參加者將學習竹結工藝並製成胸針，形態就像萌芽小草，把它戴在身上，突顯優雅自然之美。

主持：二回 YIWOOO

日期及時間：4/6 (六) 2:00-3:30pm、5/6 (日) 2:00-3:30pm

費用：$390/位，每節8人，適合15歲或以上人士參與。