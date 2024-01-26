第十八屆新春花展會東港城舉行 疫後首個新春 料年花市道樂觀

臨近龍年，為方便市民入手年花開運，新地旗下將軍澳東港城第十八屆新春花展會「百龍賀歲」今年提早於1月19日至2月9日一連22日舉行。香港蘭花大王、千葉園始創人楊小龍及其子楊尹俊，連同香港年花大王、香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春，特別以100支日本蘭花「恩桃」打造價值逾18萬元的「百龍賀歲」裝置。三人預料新春期間港人留港消費，加上今年農曆新年較遲，應節氣氛有較長時間鋪陳，對新春花卉市道感到樂觀。

業界料今年銷售增5%

蘭花大王楊小龍表示，蘭花花期基本可達2個月以上，近年大受港人歡迎，花價與去年相若，預料今年銷情較去年增加5%。因應近年不少人一次過入手3-5株花，拼成一盆蘭花，今年亦會加大蘭花盆栽的供應。楊尹俊則透露，引入人工智能技術打理溫室花場，成本並無增加太多，但可以確保質量，令本地培植的日本蘭花可以研發更多新品種。至於迷你日本蘭花品種定價較相宜，已提前接獲多張訂單，對今年整體銷情非常樂觀。年花大王賴榮春指出，今年是疫情後復常的首個新春，預期新春期間港人傾向留港消費，料一般家庭將花費800元至1000元購買年花佈置家居，對銷情審慎樂觀。