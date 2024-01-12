第十八屆新春花展會開鑼 東港城化身繁花錦簇御庭園

為了慶祝疫情後首個農曆新年，將軍澳東港城於1月19日至3月5日，呈獻2024甲辰龍年新春主題裝置「繁花錦簇御庭園」，亦於同日起，一連22天舉行「第十八屆新春花展會」。藉此推出賀年花藝工作坊活動，以及四大消費禮遇等一站式賀年活動，祝願各位新一年行運一條龍！
東港城新春花展會下周五開鑼
特設中式宮廷風DIY專區
第十八屆新春花展會於1月19日開幕，「蘭花大王」千葉園創辦人楊小龍先生及其子楊尹俊先生，特別推出18大本地新培植的蝴蝶蘭及日本蘭花；而「年花大王」賴榮春先生亦悉心拼砌多款人氣新春賀年花籃。東港城更特別邀請國際花藝大師區錦華先生親授賀年花藝工作坊，讓各位體驗與參與DIY自選中式宮廷風年花包裝服務，創造出獨一無二的年花。
會員2+2獨家消費獎賞禮遇 迎龍年率先開運
東港城推出兩大The Point會員獨家換領活動，以及兩大消費回贈獎賞。The Point會員可尊享港幣$8換購開運蘭花「金玉滿堂」乙株；以800積分及即日單一消費滿港幣$200，憑預留證可換領「孔雀迎福、花開富貴」利是封一套。至於「新春賞不停」，於蔘茸海味或到超市購買賀禮，滿指定金額即可換領高達港幣$200美妝、時裝及運動服飾的電子贈券。而「新春至尊印花賞」The Point會員於推廣期內，即日電子貨幣累積消費滿港幣$10,000 並成功登記積分，可獲電子印花一個；儲滿指定數量電子印花，即可換領高達港幣$50,000電子贈券。