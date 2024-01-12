第十八屆新春花展會開鑼 東港城化身繁花錦簇御庭園

為了慶祝疫情後首個農曆新年，將軍澳東港城於1月19日至3月5日，呈獻2024甲辰龍年新春主題裝置「繁花錦簇御庭園」，亦於同日起，一連22天舉行「第十八屆新春花展會」。藉此推出賀年花藝工作坊活動，以及四大消費禮遇等一站式賀年活動，祝願各位新一年行運一條龍！

東港城新春花展會下周五開鑼

特設中式宮廷風DIY專區 第十八屆新春花展會於1月19日開幕，「蘭花大王」千葉園創辦人楊小龍先生及其子楊尹俊先生，特別推出18大本地新培植的蝴蝶蘭及日本蘭花；而「年花大王」賴榮春先生亦悉心拼砌多款人氣新春賀年花籃。東港城更特別邀請國際花藝大師區錦華先生親授賀年花藝工作坊，讓各位體驗與參與DIY自選中式宮廷風年花包裝服務，創造出獨一無二的年花。