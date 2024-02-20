網上熱話｜迪士尼男工作人員Hit爆小紅書 熱度更勝LinaBell 網民：快幫忙尋人！

迪士尼男工作人員Hit爆小紅書 熱度更勝LinaBell 網民：快幫忙尋人！

迪士尼樂園一向是夢幻的國度，相信有不少人都會在入內後開啟瘋狂拍照模式，由小鎮大街影到城堡，再與偶遇的每一個卡通人物合照。不過，除了以上必影景點之外，近年香港迪士尼就有一個全新的打卡位，吸引大批網民追住影！香港迪士尼內一位男工作人員近日就Hit爆小紅書，大批內地遊客更專程在迪士尼尋找他的身影，勢要與他成功影合照，其人氣更直逼卡通人物LinaBell！

內地網民力追迪士尼男工作人員 合照Hit爆小紅書 迪士尼其中一個熱門的影相位，絕對非與不同的卡通人物合照莫屬，而每位卡通人物亦會有最少一名工作人員陪同，帶領卡通人物行到影相位之餘，亦會幫手揸機影靚相。不過，近年香港迪士尼就出現一個新奇情況，只因入場的遊客除了想同卡通人物影相外，竟然連工作人員都唔放過！香港迪士尼一位男工作人員近日就紅遍網絡，他與遊客們的合照更Hit爆小紅書！

熱度更勝LinaBell 僅1情況會拒絕合照 據悉，這位男工作人員名為「SANTI」，雖然不清楚國籍，但他擁有深啡色的頭髮及眉毛，配合「鬼鬼地」的外表，成功吸引大批粉絲。而在大部分影片中，SANTI都與新興起的受歡迎卡通人物LinaBell孖公仔，二人的可愛外表及舉動令大批女網民尖叫，亦有網民表示SANTI在合照上基本來者不拒，僅在他帶住卡通人物時才會禮貌地婉拒合照，十分稱職。