美食節搶先睇 必搶＄1鮑魚＄1鮑魚雞煲＄1韓國水餃 抽獎免費送staycation！

一年一度的美食博覽將於8月11至15日在香港會議展覽中心舉行，同期舉辦家電．家品．博覽、美與健生活博覽、茶展及中醫藥會議，大會以「生活新體驗．體驗新生活」為題，為公眾及業內買家帶來環球佳餚美食和新穎產品。想知有甚麼必搶必買？且讓我們為各位讀者搶先報道。

安記海味

安記海味 ＄1「鮑魚」當入樽 攤位：1C-D10

安記海味今年50周年，繼續有一蚊鮑魚推廣活動！攤位特設巨大鮑魚籃球模型，並推出「$1鮑魚當入樽」活動，首日頭十位排隊人士即可獲參與。獎品非常吸引，每名參加者最少可獲50罐鮑魚，勝出組別可獲得300罐即食鮑魚系列，包括安記金牌溏心鮑及安記鮑魚花膠佛跳牆等等，總值$31,500！

樂婷媽媽

樂婷媽媽 $1鮑魚雞煲 攤位：1B-A27

健康急凍雞煲即食品牌樂婷媽媽亦推$1鮑魚雞煲限時優惠，以超抵價$1發售分量十足的鮑魚雞煲，每日限量10個。另外凡購買兩個樂婷媽媽健康急凍雞煲即食包，可用$1換領價值$68精美便當保溫袋，每日限量100個，換完即止。

焗焗雞

焗焗雞 即熱即食香噴噴 攤位：1A-E28

不少人家中都有氣炸鍋，有商舖首次推出「焗焗雞」(美食博覽價$78/份)。將預先調味雞隻及配料用特製高溫真空袋包好，食用前只需刺一小洞，再直接放入焗爐及氣炸鍋，並以200度加熱即可食用，方便又美味。

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