聖誕主題裝置雪影極幻森林登陸元朗 超吸睛6米高巨型聖誕樹屋 超過150項超筍優惠迎佳節

身在香港都可以同雪景打卡？由明日起至翌年1月2日，YOHO MALL特別打造佔地近2,500平方呎的大型聖誕主題裝置「雪影極幻森林」，雪國小鎮有6大唯美場景可以盡情打卡，商場更同步推出「MEGA SALE消費狂賞」及一系列精彩禮遇，讓市民在今個聖誕感受與眾不同的北歐雪國體驗！

雪國6大打卡位 過萬顆小燈泡打造夢幻森林

提起聖誕節，必定會聯想起北歐小鎮。YOHO MALL的「雪影極幻森林」設有6大打卡位，多隻雪白麋鹿化身嚮導，帶領市民穿梭於各個唯美場景！旅程以「閃炫玻璃屋」為起點，拜訪閃爍亮眼的聖誕樹，以及佈滿小夜燈的圓拱形冰屋；途經由楓葉橘紅及銀杏黃色系聖誕樹組成，飾以近20,000顆小燈泡的「雙色夢之森」；探訪倚伴圓碌碌小雪人的「雪人觀星席」及飾以小樹屋的「炫白情人樹」。

在欣賞多個迷人冬日場景後，終於到達屹立於小鎮中央的6米高圓錐形「聖誕星光塔」，夢幻樹屋由精緻的節日裝飾與琳琅滿目的北歐風飾物結合而成；沿著歐式街燈更可找到歐陸雪山小屋「極光體驗館」，垂吊彩帶裝置配合光影折射特效塑造出幻彩光芒，感受置身雪國冰川被極光包圍的浪漫氛圍！此外，YOHO MALL II中庭的「巨大化聖誕國度」亦會驚喜登場，超萌雪人於近10呎高聖誕樹及發光聖誕禮物盒中迎接大家，帶領市民闖入聖誕「大」世界！