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2023-12-05 04:29:41
日報

胡桃夾子首度「逃」出劇院 聖誕芭蕾舞劇閃現商場

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圍方 香港芭蕾舞團 《胡桃夾子》

香港芭蕾舞團於圍方為大家演出香港版《胡桃夾子》芭蕾舞精選劇目。

就快到聖誕節，在這童話般的節日，當然是要看《胡桃夾子》。每年香港芭蕾舞團都會表演聖誕經典劇目《胡桃夾子》，芭蕾舞表演在劇場內看得多，但在商場觀看簡直是難得一見。圍方於12月9日邀請香港芭蕾舞團，到商場演出以20世紀初香港為背景改編的聖誕經典劇目《胡桃夾子》。即日起至31日圍方更推出「胡桃夾子聖誕盛會」，胡桃夾子士兵們會現場奏起聖誕樂章，8米高城堡內滿佈多個打卡位，包括特色霓虹燈景點建築裝飾等。與此同時，圍方更推出「胡桃夾子禮物工廠」AR實境遊戲，以及「聖誕重重有賞」MTR會員禮遇，讓大家歡樂購物的同時，擁有一個特別的沉浸式童話體驗。

《胡桃夾子》 圍方

8米高《胡桃夾子》城堡，以香港著名景點霓虹燈飾，打造沉浸式童話體驗。

聖誕重重有賞 會員抽獎必中獎

即日起至1月1日，MTR Mobile登記用戶卡圍方指定位置，透過MTR Mobile應用程式免費參與「胡桃夾子禮物工廠」AR實境遊戲，「夾」走聖誕禮物盒，便進行即時抽獎，以隨機形式獲得獎賞，有機會贏得港幣$100圍方指定商場電子優惠券、圍方英皇戲院Plus+電影禮券、港幣$100 圍方指定食肆(De Salsa by Reserva Iberica、上陽樓、鳥十、Cafe Deco Pizzeria、The Captain's House、FANCL)電子優惠券或MTR分。獎賞會以推廣代碼，自動複製到MTR Mobile手機應用程式換領頁面內，根據指示則可成功換領。

圍方 胡桃夾子禮物工廠

MTR會員「胡桃夾子禮物工廠」AR實境遊戲，可獲高達港幣$100電子優惠券，參加抽獎必中獎！

圍方 胡桃夾子禮物工廠

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冬日額外二重賞 迎新購物5倍賞

聖誕節最適合購買聖誕禮物，與親朋好友玩交換禮物。MTR Mobile登記用戶於圍方的指定類別(時裝、童裝、皮鞋及手袋、運動用品、視光用品、美容、鐘錶及首飾、電器及電訊及禮品、書籍及文具商戶)參與商戶，消費滿港幣$800即享5倍MTR積分。MTR Mobile新用戶亦可享有迎新優惠，成功登記MTR Mobile，並上載於圍方消費滿港幣$200之收據及自助登記賺分，即可獲贈港幣$20圍方指定類別電子優惠劵為迎新獎賞。

冬日周末泊車優惠加碼賞

為慶祝「胡桃夾子聖誕盛會」的開幕，圍方加碼推出周末泊車優惠加倍賞。即日至2024年1月1日期間，顧客憑即日電子消費港幣$300或港幣$600，即可享2小時或4小時免費泊車；星期一至星期日以及公眾假期晚上6時後入車，更可享消費港幣$200，即獲最多6小時泊車優惠；星期一至五更推出特別午市泊車禮遇，任何餐飲食肆消費可享2小時泊車優惠。

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