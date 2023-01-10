華懋斥逾億元打造時尚悠閒聚腳地 元朗「順福糧倉」料第2季正式開幕

近年不少商場進行翻新，華懋集團亦斥資逾億元，將旗下扎根元朗逾三十年的「好順福購物中心」升級改造，並重新命名為「順福糧倉Shun Fook Barn」，將提供全新的時尚悠閒聚腳地，為元朗帶來全新面貌的新地標。

位於壽富街60號，佔地逾30,000平方呎的「順福糧倉」，商場改革工程現已竣工，將提供逾40個面積介乎百餘至二千餘平方呎的舖位，包括區內獨有坐落於山貝河旁的戶外用餐區特式食肆，場內亦設有食街，提供給專營外賣的租戶，務求迎合不同客群所需。舖位現正積極進行招租，已有包括首次衝出大圍的米芝蓮推介餐廳「大圍小館」、台灣過江龍「手作工夫茶」、首度進駐元朗的星馬餐廳「馬六」、主打一人日式燒肉的「RUD燒肉」、廣受歡迎的「越北牛肉粉」、「牛奶冰室」及主打即製腸粉及特式小食的「喜喜小食」等多家特色食肆，以及首設實體店的本地食材店「優鮮餸」進駐開業，為區內居民帶來全新美食及購物體驗。於商場試業期間，華懋更斥資過百萬作宣傳推廣，將推出連串推廣優惠。