藍田驚喜發現「朱古力夢幻王國」 Kaka Choco Tour 締造甜絲絲快樂回憶

日常生活鎖事煩心，每個人都要為自己加一點甜。近日剛完成設施優化，領展旗下的藍田啟田商場，現正化身「朱古力夢幻王國」，大家除可於「Kaka Choco Tour」，為自己親手調配獨無二的朱古力飲品外，更可在特色市集選購來自世界各地的特色產品，以及有機會品嚐「世界一流的朱古力」，各位朱古力迷一定不容錯過。

啟田商場由今日起至10月2日期間，將變成香甜可口的朱古力夢幻王國，Kaka將與不同單位合作，為大家呈獻Kaka Choco Tour，以朱古力為主題帶大家環遊世界。Kaka將擔任甜心嚮導，與大家一同品味滋味旅程。首先，Kaka會與大家一同穿越位於2樓中庭的「心情自動售賣機」，越過魔法門走入長25米的「朱古力世界大道」，大家除可以瘋狂拍照打卡外，亦可於朱古力魔法便利商店「Choco Lab」隨意搜羅不同快樂元素，組合成朱古力快樂方程式。

欣賞朱古力雕塑 品嚐各地特色朱古力

充滿歐陸色彩的「Kai Tin Café」，則搜羅了不少朱古力相關的歷史趣聞，讓大家可加深對朱古力的了解。同時，你亦可憑指定消費於「朱古力自由斟」裝置親手為自己調配專屬朱古力特飲。商場今次更與國際廚藝學院合作，將展出由獲多個國際獎項的朱古力藝術大師霍耀文先生，以及他所帶領的學員和畢業生製作，兩件高1米的「Kaka的朱古力樂園」朱古力雕塑展品。此外，於活動期間逢星期六及日更有「朱古力特色市集」，每個星期都會以不同國家的朱古力為主題，帶來世界各地的特色朱古力食品、手工藝品及精品擺設，讓愛吃朱古力的你盡情選購。