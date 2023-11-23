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2023-11-23 04:29:50
日報

藍色聖誕村莊登陸東涌 與藍精靈一起「Smurfs Up Christmas」

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東薈城名店倉 藍精靈 聖誕

東涌東薈城名店倉藍精靈「Smurfs Up Christmas」聖誕主題活動，藍精靈聖誕村莊8米高「燈光動感聖誕樹」。

「藍精靈，十分勁，呢班馬騮唔定性」，不經不覺《藍精靈》今年已經65歲，即日起至2024年1月2日，東薈城名店倉Citygate Outlet推出「Smurfs Up Christmas」於藍精靈聖誕村莊為《藍精靈》舉行派對，多個沉浸式及刺激互動遊戲、巨型聖誕裝飾，以及「藍精靈聖誕見面會」，與三位藍精靈角色接觸。CLUB CG會員亦於商場內消費，有機會換領限量版藍精靈禮品、電子現金券及額外「亞洲萬里通」里數獎賞，更可以積分換領見面會入場券。

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沉浸式「『蘑』幻迷離蘑菇屋」，呈現夢幻「蘑菇」仙境，彷如進入了藍精靈神奇國度。

「藍精靈聖誕村莊」派對玩轉東薈城名店倉

派對當然不能缺少「主角」，４米高巨型「藍極光精靈」，以及4米高「『蘑』幻迷離蘑菇屋」，猶如瞬間置身奇幻村落。蘑菇造型燈飾及光影形成無限延伸的鏡射空間，呈現夢幻「蘑菇」仙境。CLUB CG會員可透過「藍精靈聖誕大冒險」幫助一眾小精靈識破加達的黑暗陰謀，並加入作戰團隊，與藍精靈攜手對抗７米高「邪惡巫師加達」。而每日下午五時至晚上九時，８米高「燈光動感聖誕樹」進行匯演，在一片夜光璀璨「藍精靈璀璨長廊」細意漫步，與藍精靈共度節日，今個聖誕絕對會是最難忘的。

東薈城名店倉 藍精靈 聖誕

為了守護藍精靈村，與精靈爸爸齊齊勇闖充滿聖誕氣氛的紅色蘑菇小屋。

人氣日式餐廳「QUE by rin horiuchi」期間限定藍精靈美食

東薈城名店倉人氣餐廳「QUE by Rin Horiuchi」推出多款藍精靈主題的聖誕派對美食，美味之餘又適合打卡。凡堂食消費滿港幣$800，即可獲贈限量版「藍精靈x QUE by Rin Horiuchi」隨機款式環保袋及主題襟章乙個。

消費獎賞．賞不停 賞指定商戶電子消費券 賞額外「亞洲萬里通」里數

由12月1日至12月27日，CLUB CG會員於東薈城名店倉以電子貨幣消費滿港幣$3,000，即可換領「Venchi x BANNECKER」冬日巧克力薄片禮盒，以渣打國泰Mastercard簽賬，可享額外1,000里數獎賞；滿港幣$8,000，可換領「Venchi x BANNECKER」冬日巧克力圓形小禮盒及「東薈城名店倉x藍精靈」限量版聖誕毛公仔及港幣$150電子現金券，可享額外3,000里數獎賞；滿港幣$12,000，可換領「Venchi x BANNECKER」聖誕驚喜倒數巧克力日曆及「東薈城名店倉x藍精靈」限量版聖誕毛公仔及港幣$250電子現金券，可享額外5,000里數獎賞。累積消費金額最高之顧客，更可獲得32,000里數獎賞。非CLUB CG會員亦可憑港幣$2,000或以上合資格之即日單一電子消費，即場登記成為會員並參與獎賞禮遇。

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