藝術香港｜熊輝個展《顯與隱》水墨創作碰撞視覺與心靈

熊輝是次展出其代表性《痕》系列之後的全新水墨創作，展覽延續熊輝對水墨媒介的探索，透過摺疊與滲透的技法，建構出層次交織的畫面，展示其獨特的概念性視覺語言。熊輝是次新系列《凝》、《迷》與《重構》打破前作所定下的規則，進一步呈現出創作者與媒材互為牽引的關係。另一方面，熊氏亦於作品處理更私密的情感，隱含他在個人追求與家庭及群體期望之間的拉扯。熊氏的新系列帶來心靈與視覺的碰撞，作品以水墨媒介的精髓貫連一切，傳統、傳承與家族血脈的痕跡於紙上悄然浮現。

藝術家熊輝簡介

熊輝 (1988年生於香港) ，2013年從香港中文大學畢業，主修藝術。在當代表藝術實踐的啟發下，熊輝發展出結合視覺與觀念語言的獨特表達，並擴闊水墨藝術的邊界。作品籍着解構傳統水墨媒介的元素，並透過一系列物料實驗，建立起清晰的觀念框架，讓繪畫過程中的感知經驗被詩意地注入，轉化為層次豐富的視覺圖像。

熊輝曾參於《山鳴水應》(香港M+，2024)、《似重若輕：M+水墨藏品》 (香港M+，2017)、《臆象—粵港澳當代水墨藝術譜系（2000-2020）》(廣東美術館，2020)、《加德滿都三年展2077》(加德滿都，2022) 、《一園六季》(ParaSite藝術空間，2020)。