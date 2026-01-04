藝術香港｜熊輝個展《顯與隱》水墨創作碰撞視覺與心靈

嘉圖現代藝術欣然呈獻香港藝術家熊輝第三次個展《顯與隱》(Hung Fai: 𝘈 𝘝𝘦𝘪𝘭𝘦𝘥 𝘙𝘦𝘷𝘦𝘭𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯)，展期由即日起至2026年1月31日。
熊輝是次展出其代表性《痕》系列之後的全新水墨創作，展覽延續熊輝對水墨媒介的探索，透過摺疊與滲透的技法，建構出層次交織的畫面，展示其獨特的概念性視覺語言。熊輝是次新系列《凝》、《迷》與《重構》打破前作所定下的規則，進一步呈現出創作者與媒材互為牽引的關係。另一方面，熊氏亦於作品處理更私密的情感，隱含他在個人追求與家庭及群體期望之間的拉扯。熊氏的新系列帶來心靈與視覺的碰撞，作品以水墨媒介的精髓貫連一切，傳統、傳承與家族血脈的痕跡於紙上悄然浮現。
藝術家熊輝簡介
熊輝 (1988年生於香港) ，2013年從香港中文大學畢業，主修藝術。在當代表藝術實踐的啟發下，熊輝發展出結合視覺與觀念語言的獨特表達，並擴闊水墨藝術的邊界。作品籍着解構傳統水墨媒介的元素，並透過一系列物料實驗，建立起清晰的觀念框架，讓繪畫過程中的感知經驗被詩意地注入，轉化為層次豐富的視覺圖像。
熊輝曾參於《山鳴水應》(香港M+，2024)、《似重若輕：M+水墨藏品》 (香港M+，2017)、《臆象—粵港澳當代水墨藝術譜系（2000-2020）》(廣東美術館，2020)、《加德滿都三年展2077》(加德滿都，2022) 、《一園六季》(ParaSite藝術空間，2020)。
熊輝亦曾參與聯展及藝博會《異域彼岸：風景，重構》(白立方柏蒙西空間，2025) 、 香港巴塞爾藝術展 (2014-2025)、典亞藝博 (2013-2025)、水墨藝博 (2015-2019)；並於嘉圖現代藝術舉辨個展《山水重構—熊輝水墨計劃》(2016) 和《變法—熊輝》(2014)。熊輝曾獲「劉國松水墨藝術奬金奬」(2022)、「第十二屆全國美展優秀獎」(2014)等。
熊輝的作品獲香港 M+ 視覺文化博物館、香港藝術館、 牛津阿什莫林博物館、溫哥華美術館及私人收藏。
熊輝《顯與隱》個展詳情
展期︰2025年11月29日至2026年1月31日
地點︰嘉圖現代藝術｜香港筲箕灣東大街17號成昌樓2樓
開放時間：星期一至星期六 上午11時至下午6時 (星期日及公眾假期休息)