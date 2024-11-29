號外！ 歐洲可愛小熊出沒如心廣場注意 帶領大家暢遊歐陸聖誕小鎮 6米高夢幻聖誕樹閃亮登場

最近，有不少荃灣街坊表示有一群可愛小熊，拿著一大袋禮物在如心廣場出沒！原來由即日起至2025年1月5日，如心廣場搖身一變成歐陸聖誕小鎮，舉行「Beary Christmas on the GO 小熊如心聖誕之旅」活動，這群來自歐洲小熊鎮的可愛小熊，為了尋找獨一無二的聖誕禮品，遠道而來到商場四出搜購，準備與大家分享滿滿的聖誕驚喜！在這趟聖誕旅程中，商場中庭將矗立 6 米高的夢幻聖誕樹屋，搭配璀璨燈飾，洋溢著濃厚節日氣氛，萌爆小熊們已經迫不及待地在樹屋中等候大家的到訪！當然不少得派對市集、Busking 表演以及一連串驚喜禮遇，與小熊共慶難忘的聖誕佳節！

迎接冬日的聖誕佳節，如心廣場中庭將於 11 月 29 日 起化身為迷人的歐洲聖誕小鎮。一群來自遠方的小熊們正忙著尋找獨特的聖誕禮品。中庭將矗立一座 6 米高的閃亮聖誕樹屋，當燈飾點亮時，浪漫的氛圍隨之而來。可愛的小熊們將擔任親善大使，在夢幻的樹屋中恭候大家的光臨，不妨與小熊們拍下甜蜜合照，留下美好的聖誕回憶！此外，數十隻懸浮在空中的小熊，與雪花如漫天星雨般環繞著各式各樣的聖誕禮物盒，為這個歐洲小鎮增添了濃厚的節日氣息。

近90 個文創及餐飲品牌齊集「小熊購物派對市集」多間滋味美食小店進駐

同場更會於指定日子內舉辦「小熊購物派對市集」，市集以甜蜜小熊聖誕樹屋作主軸，營造出浪漫的歐洲聖誕氛圍。今次市集 5 個週末共邀請到近 90 個文創小店、餐飲美食品牌進駐，保證大家能找到心儀聖誕禮品，而人見人愛的小熊亦會穿梭市集之中，跟大家結伴遊走聖誕市集尋寶。

市集將匯聚多個人氣品牌，包括本地餐飲集團 1957 & Co.，將會帶來西班牙國寶級 Mafresa 48 個月手切西班牙橡果飼養 100%伊比利亞火腿、脂香油潤，堅果味濃、餘韻綿長。葡萄酒經銷商 MyiCellar將精選多國包括來自意大利、德國、紐西蘭、西班牙、蘇格蘭、日本等地的美酒。同場還有其他必試滋味美食小店，如以獨家秘方辣椒油及大大粒燒賣聞名的香料案內所、Sugar Brothers、龍記蛋卷；香料案內所更會於如心廣場獨家發售一年一度限量推出的熱香料紅酒！

「心動聖誕消費賞」換領限定小熊主題精品及現金券 多買多賞

聖誕怎可以不交換禮物呢！如心廣場推出「心動聖誕消費賞」，於如心廣場消費滿指定金額，即可換領購物餐飲現金券以及如心聖誕小熊乙隻或芝士木砧板餐具套裝乙份或西班牙紅酒連小熊酒樽套乙份。購物餐飲現金券為無消費條件現金券，可於如心廣場、 D·PARK 及中環街市近 100 間商戶消費使用，多買多賞！如心賞會員消費滿指定金額更可享有雙倍如心賞 CCG Hearts 積分，消費愈多，回贈愈高！